Ksevt sem bil prisiljen zaščititi pred še enim ministrskim blaznežem

Tretje javno pismo soustanovitelja Ksevta Mihe Turšiča predsedniku vlade Miru Cerarju

V času moje gladovne stavke ste skupaj s številnimi posamezniki in državnimi inštitucijami priznali, da je Ksevt dosežek, ki ga je potrebno obdržati ter mu omogočiti nadaljnje delo. Zato sva 14. oktobra 2015 v prostorih Moderne galerije sklenila dogovor, da boste omogočili nadaljnje delovanje zavoda in izvajanje zastavljenega kulturnega ter razširjenega medresorskega vesoljskega programa. Dali ste “besedo predsednika vlade”. Ni bilo razloga, da vam ne bi zaupal.

Toda reševanje se je sprevrglo v prevaro, ki ima ime in obraz. Dovolili ste prevaro kulturne ministrice in njenega državnega sekretarja Peršaka, ki sta proizvedla birokratski proces o neupravičeni rabi sredstev, da bi ustavila najin dogovor.

Na koncu se je poleg vseh tistih, ki so se največkrat sklicevali na ta proces, najbolj okoristil minister Počivalšek, ki ste mu dali mandat za izvedbo najinega dogovora. Nedokazane obtožbe je izrabil za odstranitev nas, prvotnih ustanoviteljev Ksevta, iz procesa usklajevanja ter izvedel sovražni gospodarski prevzem kulturne inštitucije na način, ki smo se ga skozi tranzicijo že nagledali. Najprej izčrpaš podjetje in njegove lastnike, potem ga poceni kupiš, zavržeš vse, česar ne potrebuješ in ohraniš tisto, kar služi tvojim interesom. V zgodovini se je cele tovarne in delovna mesta uničevalo zgolj zaradi zemljišč. V našem primeru se je minister Počivalšek očitno zagledal v ikonični objekt v idiličnem Vitanju.

Vsi moji komentarji in predlogi o ohranjanju kulturne inštitucije ter vzpostavljanju medresorskega sodelovanja so bili ignorirani. Pred enim letom mi je bilo sploh prepovedano udeleževati se usklajevalnih sestankov.

Spomladi 2016 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo predlog novega statuta, ki je temeljil na prepisanem turističnem letaku, in nespremenjen pristal tudi v končnem ustanovnem aktu državnega javnega zavoda. Vsi moji komentarji in predlogi o ohranjanju kulturne inštitucije ter vzpostavljanju medresorskega sodelovanja so bili ignorirani. Pred enim letom mi je bilo sploh prepovedano udeleževati se usklajevalnih sestankov. Minister Počivalšek in njegov sekretar Cantarutti sta samovoljno, izven sprejetih dogovorov, brez konsenza ali pravne podlage, začela preoblikovati humanistično inštitucijo v turistično atrakcijo. Kdo je dal ministru Počivalšku pooblastilo za spreminjanje namembnosti kulturne inštitucije?

Junija 2016 je postalo jasno, da minister Počivalšek ne izvaja najinega dogovora, temveč si kot avtoritarni arogantnež prisvaja Ksevt za nekaj drugega. Tako sem bil prisiljen Ksevt zaščititi pred še enim ministrskim blaznežem.