Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Na lendavskem gradu bodo odprli razstavo Salvadorja Dalija, na kateri bo predstavljenih več kot 300 del. Od 18. do 20. maja bo v Cerknem potekal 22. mednarodni festival Jazz Cerkno, ki bo letos ponudil deset koncertov. V Kostanjevici na Krki bodo odprli razstavo slikarskih in večmedijskih del Tine Dobrajc. V Študentskem kampusu bo potekal koncertni dogodek trap senzacij, na katerem bodo nastopili Mimi Mercedez, Matter, Smrt boga in otrok, N'toko, v Kino Šiška pa ponovno prihaja ameriška skupina Wovenhand.

Četrtek, 18. maj

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana bodo ob 18.00 odprli skupinsko razstavo z naslovom Nič ni večno, ki se posveča sodobnim praksam v polju medijskih umetnosti. Avtorji Aljaž Celarc, Klemen Ilovar & Dan Adlešič in Name se v svojih delih posvečajo ideji minljivosti, nestanovitnosti in efemernosti, ki so svojstven odziv na stanje stvari v sodobnem svetu. Na ogled bodo tri prostorske intervencije, ki se nanašajo na dojemanje in organizacijo bivanjskega okolja, naravnega ali umetelnega. Kustos razstave: Miha Colner

Na lendavskem gradu bodo ob 19.00 odprli razstavo Salvadorija Dalíja z naslovom Recepti za nesmrtnost. Na ogled bo več kot 300 del katalonskega umetnika iz zasebne zbirke Richarda H. Mayerja iz Nemčije.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila legendarna srbska zasedba Disciplin A Kitschme, ki bo predstavila zadnji album Opet. Kot predskupina bo nastopil samooklicani hillbilly afro-funk trio Igralom z mešanico energične americane in zahodnoafriških godb.

V Cerknem bo od 18. do 20. maja potekal 22. mednarodni festival Jazz Cerkno, na katerem se bo zvrstilo 10 koncertov izvajalcev, ki prihajajo iz 19 držav: Big Band RTV Slovenija feat. Jaka Kopač & Reinhold Schmölzer, Šalamon / Succi / Niggenkemper / Lillinger, Hailu Mergia, Šalter Ensemble, Smith / Taborn / Maneri, RED Trio & Raoul Björkenheim, Halvorson / Fujiwara, Kaja Draksler Octet + 1, Tomeka Reid Quartet, Mopo.

Petek, 19. maj

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 19.00 odprli razstavo Tine Dobrajc z naslovom Velika dekleta ne jočejo. Predstavljena bodo novejša slikarska in večmedijska dela, s katerimi se dotika aktualne politične stvarnosti, narodove mitologije in vprašanj družbenega spola. Na platnih v kombiniranih tehnikah upodablja imaginarne prostore in prizore, ki služijo kot metafora za vsakdanje pojave v svetu, ki jo obdaja in zaznamuje. Kustos razstave: Miha Colner

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo slik, risb in fotografij Ive Tratnik z naslovom Maske-Zavesa je tako gosta, a vidi se severnica. Gre za razstavo, polno vizualnih senzacij¸ nasičeno z nenavadnimi, skrivnostnimi detajli, ki zahteva pozornega gledalca, ki zna prisluhniti mnoštvu vizualnih informacij, se prepustiti toku ponujenih asociacij in sestaviti nakazane pomene.

V Študentskem kampusu Ljubljana bo od 20.00 dalje potekal L€GIT $HIT - koncertni dogodek trap senzacij, na katerem bodo nastopili: beograjska raperka Mimi Mercedez, Matter, Smrt boga in otrok, N'toko.

Sobota, 20. maj

Galerijska četrt Šiška Ljubljana ob 11.00 vabi na drugo skupno vodstvo po šišenskih razstavah-tokrat s kolesi, skejti, longboardi, skiroji, mopedi, rolerji...Pot bo vodila po naslednjih razstavah: UAUU: Nejc Korenič-Vseeno mi je kam grem, ko umrem, MoTA Lab: Bellastock-Eksperimentalna arhitektura, Kino Šiška: Luka Uršič-The People Are Dreaming, Photon: Dovolj blizu? 70 let Magnuma, P74: Ekonomija narave - 20 let Galerije P74, GalerijaGallery: Miguel Ángel Fernández-Če, Vodnikova domačija-Sašo Vrabič: Ne-bo

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila ameriška skupina Wovenhand, ki jo vodi David Eugene Edwards, nekdanji pevec in ustanovitelj skupine 16 Horsepower. V Ljubljano se vrača z novim albumom Star Treatment, posnetim v studiu Steva Albinija. Gostja: hrvaška kantavtorica Irena Žilić

V Bazenu Kranj bodo ob 21.00 v okviru festivala Teden mladih 2017 nastopili: norveški elektro indie dvojec Lemaitre, hrvaška hip-hop zasedba Dječaci in domača indie, rock, reggae, pop skupina Koala Voice.

