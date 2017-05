REJVikend

Kristijan Molnar

V Gala hali se bosta na back2back DJ setu pomerila veterana domače klubske scene Zergon in Shekuza.V Klub K4 prihaja Kristijan Molnar, glas Christallization Radio Showa, ki je svojo glasbeno pot začel pred skoraj desetimi leti, ko je zmagal na lokalnem natečaju. Nekaj let zatem je ustanovil svojo radijsko oddajo Christallization, ki se predvaja vsak četrtek na najbolj poslušanem radiu v Novem Sadu - AS FM.

Petek, 19. maj

(19.00): Kavarna Moderna Ljubljana: Ohm Fat / Yanoosh : Evol Ai / Qualia (DJ se; gost: Leemajik)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Volk)

(22.00): TrainStation SubArt Kranj: Electro Sendwich (Recycleman, Zwook, Shabain)

(23.00): K4 Ljubljana: LEGIT $HIT: Afterbalm (Tigerbalm floor: Bakto, DVMIR & Lil Ris, Freeverse & DVS. Bar floor: Broke)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Nati Katchi & Shu Shu (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus: Zergon/Shekuza (back2back DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (Heidi Bouquet & Virginia Immaculata)

Sobota, 20. maj

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Angel Anx, Rydel, Suano, Decay)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Veliki oder: Kristijan Molnar, Evident, SIM. Mali oder: Alex Ranerro)

(24.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Kobayashii, Skinar)