Letošnja Svetlobna gverila se ozira v preteklost

Svetlobni objekti, interaktivne instalacije, projekcije, performansi v javnem in galerijskem prostoru

© Ralf Westerhof

Od 17. maja do 17. junija bo na različnih prizoriščih v Ljubljani potekal 11. mednarodni festival Svetlobna gverila, ki se letos osredotoča na temo Spomini, s katero izpostavljajo pomen in vlogo spomina, kot se ta kaže bodisi na ravni posameznikove subjektivne izkušnje bodisi na širši družbeni ravni. Spominjanje je svojstvena človeška lastnost: z njeno pomočjo posameznik osmišlja in konceptualizira pretekle izkušnje, hkrati pa marsikdaj utemeljuje sedanjost in celo prihodnost. S pomočjo spominjanja človek gradi svojo individualnost in določa svoj položaj v svetu.

Program festivala vsebuje vrsto projektov, ki raziskujejo različne vidike spomina in spominjanja. Sodelujoči umetniki se ozirajo k tehnični, umetniški in kulturni dediščini, ki jim služi kot vir navdiha, ali pa se podajajo na pot raziskovanja (lastne) preteklosti in izkušenj, s pomočjo katerih nemalokrat prevprašujejo tudi svojo identiteto.

Tokratni festival je zasnovan v dveh delih: večji del festivala bo kot doslej potekal v galeriji Vžigalica in na prostem v bližnji okolici, še en sklop projektov pa bo na ogled v stavbi nekdanje Palače Cukrarna na Ambroževem trgu. Po spomladanski etapi v mestnem središču sledi še manjši sklop jesenskih postavitev. Ob mednarodnem simpoziju Lux Evropa se namreč dogajanje seli v Svetlobni park ob Gradaščici v Trnovem, kjer Aleksandra Stratimirović pripravlja novo stalno postavitev, tej pa se pridružujejo še instalacije študentov ljubljanskih fakultet za arhitekturo in elektrotehniko

Odprtje festivala bo 17. maja ob 21.30 v Galeriji Vžigalica, kjer bo na ogled skupinska razstava tujih in domačih avtorjev. Nizozemski umetnik Ralf Westerhof s pomočjo žice in svetlobe ustvarja prostorske risbe. Interaktivna postavitev Iz teme tematizira lik sovražnika in izpostavlja njegovo dvoumno pojavnost: figure, ki bi jih še pred nekaj leti dojeli kot povsem nedolžne, ponujajo dandanes, v času paranoidne histerije množičnih medijev, povsem drugačne interpretacije. Instalacija Modulator ikon Luke Savića predstavlja hommage znamenitemu delu Svetlobno-prostorski modulator madžarskega avantgardnega umetnika Lászla Moholy-Nagyja. Savić se poklanja tradiciji avantgardne umetnosti in njeni dediščini, ob tem pa prepleta več različnih plasti branja, s tem pa tudi spominjanja.

Avstralski umetnik Ian Burns se pri svojem ustvarjanju loteva kritičnega seciranja sodobne tehnologije. Tokrat se predstavlja z analognim strojem, ki tvori poetične besedne nize in jih projicira na stene. Delo s svojo robustno formo in tudi s samo vsebino prikazuje skrivnostnost časa kot neogibne komponente spominjanja. Projekt Car-Go Boruta Bučinela in Mihe Zupana, naseljuje okna galerije in trg pred njo. Ključni element postavitve so odsluženi kovčki, ki sta jih avtorja skupaj s kolegi uporabila kot miniaturna scenska prizorišča, nabita s spomini in utrinki iz preteklosti. Andrej Štular se predstavlja s svetlobno figuralno skulpturo Neznanec (NN), ki tematizira figuro neznanca. Avtorjeva minimalistična interpretacija izhaja iz skopega vedenja o anonimni, neznani osebi, ki skriva polnokrvno življenje z zvrhano mero lastnih spominov.

V Parku pri Križankah bo na ogled kinetična svetlobna instalacija Davorja Sanvincentija, ki je ustvaril simulacijo ozvezdja, ki se odpira na nočnem nebu med krošnjami dreves. Na fasadi ZRC SAZU bo na ogled projekcija francosko-poljskega umetnika Milosha z avtorsko glasbo francoskega DJ-ja in oblikovalca zvoka Patricka Vidala. Na Salendrovi ulici se bo predstavil Matej Andraž s projektom, ki na ironičen način obuja spomin na dejavnosti in storitve, ki jih ni več. Na fasadi SŠOF na Križevniški ulici bodo na ogled svetlobne projekcije dijakov SŠOF, svetlobna instalacija Ane Brumat in Tima Winklerja. V atriju ZRC bo na ogled projekcija češkega umetnika Jakuba Nepraša, na Novem trgu pa svetlobni objekt s projekcijami ALUO, projekcije v uličnih svetilkah Stephana Massona in Maplab Mobile Mapper kolektiva Bildwerk & Mo:ya Visuals, projekcijski in zvočni sistem, prirejen za kolo, s katerim je moč potovati po mestu ter izvajati gverilske videoprojekcije.