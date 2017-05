Bujanec: Janša je potrdil svoj prihod na Thompsonov koncert

Zloglasni hrvaški TV voditelj je na Facebooku zatrdil, da na mariborski koncert prihaja tudi predsednik SDS z družino

"Pravi Slovenci so podprli Thompsona! Prihod na sobotni koncert v Mariboru je potrdil tudi Janez Janša z družino," je, ob objavi naslovnice Reporterja s Thompsonom, na Facebooku zapisal kontroverzni hrvaški novinar Velimir Bujanec - Bujica. Slednji se je junija leta 2015 ob 70. obletnici pobojev v Hudi Jami fotografiral z Janšo in članico SDS Evo Irgl. Bujica je Janšo za spletno stran Portal Oko takrat opisal kot »bodočega slovenskega premierja, antikomunista, žrtev slovenskih udbaških struktur ter dokazanega prijatelja Hrvaške«. Sporni Thompson, ki mu je precejšnjo reklamo včeraj v oddaji Tednik na TV Slovenija naredil tudi urednik in novinar Igor Pirkovič, bo v soboto, 20. maja, na presenečenje mnogih očitno le nastopil v Mariboru. Po poročanju Večera naj bi policija sicer včeraj podala predlog za prepoved Thompsonovega koncerta. Upravna enota Maribor o predlogu za prepoved prijavljene prireditve še odloča.

Zapis Velimirja Bujanca in objava revije Reporter, na naslovnici katere je ovekovečen Thompson

© Facebook

Bujanec, ki je Janšo že gostil tudi v svoji oddaji, je znan hrvaški televizijski voditelj in eden najvidnejših predstavnikov ustaških stališč. Na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je bil obetaven član podmladka HDZ, a tam ni bil zaželen. Leta 1994 je namreč za revijo Globus poziral v nacistični vojaški uniformi ter v intervjuju razlagal, da so nemški neonacisti do Srbov »prezirljivi«, medtem ko Hrvate vidijo kot »sebi sorodno in bližnjo raso, kot ljudi, ki so jim intelektualno in borbeno dorasli«. »Če gledamo dolgoročno, morda ni vse tako črno,« je bil optimističen, »saj bi se v primeru, da po uničenju nemške vojne moči leta 1945 internacionalisti uničijo še nemško gospodarstvo, lahko ponovilo, kar smo v zgodovini že videli.« Povedal je tudi, kakšno rešitev »srbskega vprašanja« zagovarja: »Eno tretjino izseliti, eno tretjino, lojalnih, prekrstiti in eno tretjino, zločince, ubiti.« Ostro bi se lotil tudi preprodajalcev drog, saj si »zaslužijo likvidacijo na mestu; vsi, ki se zavzemajo za legalizacijo, pa niso daleč od preprodajalcev«.

Novembra 2013 so Bujanca med vožnjo z avtomobilom ustavili policisti in v njegovi kozmetični torbici našli gram kokaina. Čeprav je takoj plačal 1400 kun (okoli 185 evrov) globe, je medijem razlagal, da mu je drogo nekdo podtaknili, ker naj bi mnogi želeli ustaviti njegovo novinarsko delo. Nekaj dni pozneje so ga policisti znova aretirali, tedaj v sklopu obsežnejše akcije, skupaj z dvema preprodajalcema prepovedanih drog. Bujancu so očitali, da je neki prostitutki za spolne odnose plačal s kokainom. To dejanje je tožilstvu priznal in bil pogojno obsojen na deset mesecev zapora.

Janez Janša in Velimir Bujanec na komemorativni slovesnosti ob grobišču v Hudi jami

© arhiv Mladine

Že prej se je poskušal distancirati od izjav, ki jih je dal leta 1994 za Globus. V odprtem pismu leta 2011 je zapisal, da je šlo za »pubertetniške mozolje«, ki so »običajna zadeva« in so težava le, »če jih ne iztisnete pravočasno«. V svoji televizijski oddaji, ki jo oglašuje kot »edino hrvaško oddajo, na katero ni stopil rdeči čevelj«, in drugih javnih nastopih medtem še vedno zagovarja kolaborantsko Neodvisno državo Hrvaško in ponavlja ustaške poglede na družbo. Kot tak je odigral eno ključnih vlog v zadnji predsedniški kampanji, ki jo je Kolinda Grabar Kitarović dobila predvsem s poudarjanjem nacionalističnih čustev. Bujanca je nagradila s povabilom na inavguracijo.

pQqj1QXdYmQ

O problematiki Thompsonovega nastopa smo pisali v preteklih Mladinah: