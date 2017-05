Evropa dveh prebav je le mit

Uprava za varno hrano ni našla dokazov dvojni kakovost živil

Ugotovitve o razlikah med živili prehranskih multinacionalk, namenjenih za zahodne in vzhodne trge Evropke unije, in njihova interpretacija v smeri slabše kakovosti živil, namenjene vzhodnim trgom, so na vse bolj trhlih nogah.

Slovenska Uprava za varno hrano je med seboj primerjala enajst prehranskih izdelkov, ki so bili glede na jezike na deklaraciji namenjeni za zahodne ali vzhodne trge EU. Med temi izdelki so bili na primer slani krekerji TUC, čokolade Milka, Kinder in Lindt, namaz Nutella, piškot Leibnitz ... Med njimi niso našli bistvenih razlik, sploh pa ne takšnih, da bi lahko na njihovi podlagi trdili o razliki v kakovosti.

"Splošna ocena rezultatov kaže, da med izdelki proizvedenimi za zahodne trge kot izdelki, proizvedenimi za vzhodne trge, ni bistvenih dostopanj med deklarirano vrednostjo in izmerjeno vrednostjo oziroma so izmerjene vrednosti posameznih iskanih hranil v okviru dopustnih tolerančnih odstopanj. Primerjava izmerjenih vrednosti med eno in drugo skupino izdelkov prav tako ne kaže na razliko v proizvodih, proizvedenih za vzhodni oz. zahodni trg."

Nekoliko obširnejšo analizo naj bi do konca junija po naročilu kmetijskega ministrstva izdelela tudi Zveza potrošnikov Slovenije, vendar pa ni pričkovati, da bi bile njihove ugotovitve kakor koli drugačne.

Rezultati analiz na Češkem, Slovaškem in Madžarskem so bili očitno interpretirani v skladu z lokalnimi političnimi interesi, saj so se dobro skladali z zgodbo o drugorazrednosti teh držav znotraj Evrope unije.

O vprašanju dvojne kakovosti živil smo v Mladini obsežno pisali marca in že takrat prišli do podobnih ugotovitev.