Prva slovenska gledališka nadaljevanka

Izvirno gledališko serijo Vranja vrata, ki se dogaja v našem okolju, je napisal pisatelj in režiser Nejc Gazvoda.

© Peter Giodani

V Mestnem gledališču ljubljanskem je na ogled gledališka kriminalna nadaljevanka v štirih delih Vranja vrata, pod katero se podpisuje Nejc Gazvoda, režijo pa so zaupali makedonskemu režiserju Aleksandru Popovskemu. Gre za izvirni format gledališkega dela, pri katerem so se zgledovali po trenutnem fenomenu kakovostnih kriminalnih serij: Most, True Detective, Fargo, Happy Valley in Making a Murderer, dogajanje pa je postavljeno v slovensko okolje.

Ida Žakelj se po treh letih življenja v Londonu vrne v domačo hišo v gozd ob manjši vasi na Dolenjskem, kamor se je premožna družina Žakelj preselila pred petnajstimi leti. Na družinsko večerjo ob rojstnem dnevu Idine sestre Neže prihajata Nežin novi fant Anže in njegov oče Žan, lokalca po bivališču in po duši. Ida pozna Anžeta iz srednje šole. Ida in Neža se spreta. Lokalni narkoman, bivši Nežin fant Brin Idi ob naključnem srečanju omeni kraj v gozdu, Vranja vrata, kjer je nekoč videl nekaj, kar ga je, kot se zdi, usodno zaznamovalo. Ida se ne spomni, kaj in kje naj bi Vranja vrata bila. Jutro po večerji pri Žakljevih policija iz reke izvleče moško truplo, Neža pa izgine.

"V noči s 6. na 7. marec 2016 je na Dolenjskem nepojasnjeno izginila Neža Žakelj. Pogrešana je mlajša od 27 let, nizke postave, svetlih las in rjavih oči, oblečena pa je v oblačila temnih barv. Sorodniki so jo nazadnje videli na večer izginotja, preden je šla spat, verjetno pa se je kasneje iz nepojasnjenih razlogov odpravila v gozd. Policija prosi vse, ki bi pogrešano opazili ali o njenem izginotju kar koli vedeli, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo." Kriminalistka Kristina, ki je bila v kraj premeščena šele pred kratkim, se loti preiskave.

Nejc Gazvoda je že kot gimnazijec napisal zbirko kratkih zgodb Vevericam nič ne uide, ki je bila leta 2004 nominirana za najboljši literarni prvenec. Zanjo je prejel nagrado zlata ptica Liberalne akademije 2005 in nagrado za najboljšo zbirko kratke proze, Dnevnikovo fabulo 2006. Naslednje leto je izdal roman Camera obscura (2006), ki je bil nominiran za nagrado kresnik za najboljši roman, za njim pa še zbirko kratkih zgodb z naslovom Fasunga (2008). Leta 2008 je izšel njegov drugi roman z naslovom Sanjajo tisti, ki preveč spijo, leta 2009 pa še roman V petek so sporočili, da bo v nedeljo konec sveta.

Je diplomant filmske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Njegovo dramsko besedilo Gugalnica je na oder postavil režiser Janez Lapajne (pri njegovem filmu Osebna prtljaga je bil Gazvoda soscenarist). Za scenarij za kratek film z naslovom Čisto lahko je prejel Grossmanovo nagrado. Leta 2011 je premiero doživel njegov celovečerni prvenec Izlet, ki je, poleg mnogih posebnih priznanj za film in igralce na mednarodnih festivalih, osvojil tudi pet nagrad vesna na Festivalu slovenskega filma in veliko nagrado žirije na filmskem festivalu Nashville. Leta 2013 je sledil njegov drugi celovečerni film Dvojina, na 16. Festivalu slovenskega filma nagrajen z vesno za glavno žensko vlogo, kot soscenarist pa se je Gazvoda podpisal tudi pod scenarij filma Razredni sovražnik Roka Bička. Njegov gledališki avtorski projekt Divjad v produkciji Mini teatra je bil uvrščen v tekmovalni spored Teden slovenske drame. Leta 2015 je bila v MGL na ogled njegova komična drama Menjava straže.

V predstavi nastopajo: Žan Koprivnik, Mia Skrbinac, Bernarda Oman, Mirjam Korbar Žlajpah, Viktorija Bencik Emeršič, Jure Henigman, Boris Kerč, Uroš Fürst/Gašper Tič, Tjaša Železnik, Lotos Vincenc Šparovec in Karin Komljanec. Dramaturgija: Eva Mahkovic, kostumografija: Jelena Proković, glasba: Laren Polič Zdravič