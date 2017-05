Sovine skomine

Osnutek novega zakona o Sovi razkriva, da si Slovenska obveščevalnovarnostna agencija želi neupravičeno in neomejeno posegati v človekove pravice, ne glede na omejitve, ki jih postavlja ustava

Minister za pravosodje Goran Klemenčič, zagovornik človekovih pravic, kritik pretirane moči države. Pravosodno ministrstvo je sicer zadolženo za pripravo končne različice novega zakona o Sovi.

© Borut Krajnc

Kdor misli, da je slovenska obveščevalna služba (Sova) prijaznejša od ameriških, ruskih, britanskih, nemških, kitajskih ali kakšnih drugih, se seveda moti. Vse obveščevalne službe na svetu so prepričane, da imajo preveč omejitev in premalo pristojnosti, vse trdijo, da pretirano sklicevanje na človekove pravice škodi nacionalnemu interesu. Kot je pokazal Edward Snowden, nekdanji uslužbenec NSA, ki je danes skrit nekje v Rusiji, so ZDA leta neselektivno in množično zbirale elektronske podatke o ameriških državljanih, o tujih politikih, novinarjih, intelektualcih, zbirale so vse, kar so lahko, a to ironično ni preprečilo razmaha vojn in terorizma, je pa pokazalo, da živimo v steklenem stolpu, kjer represivni organi o nas vedo vse.