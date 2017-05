In ko se bo Agrokor zlomil?

Kolaps živilskega velikana je priložnost, da Mercator znova preide v slovensko last. Interes za to obstaja, prav tako tudi številne dileme.

© Borut Krajnc

Skupina Agrokor je pred zlomom. Kaj to pomeni za njegovih 64 tisoč zaposlenih po vsem Balkanu? Med njimi so tudi delavke in delavci v nekoč največji slovenski trgovski skupini Mercator, ki s tesnobo spremljajo agonijo hrvaškega lastnika. Dvanajst let po nespametni, politikantski privatizaciji »najboljšega soseda« in tri leta po njegovi prodaji Agrokorju se uresničujejo pesimistične napovedi o upadanju števila zaposlenih in pretresih v slovenski verigi oskrbe s hrano. A težave hrvaške skupine so lahko svojevrstna priložnost, da Mercator znova preide v slovensko last. Interes za to obstaja, prav tako tudi številne dileme.