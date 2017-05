Sklad CVC Capital, ki ga mika nakup Mercatorja

Ime, ki se v zgodbah okoli (pre)prodaj Mercatorja pojavlja že skoraj desetletje, je CVC Capital Partners. Gre za ameriško investicijsko podjetje, ki ima sedež v Luksemburgu in za 300 institucionalnih, državnih in zasebnih vlagateljev upravlja 71 milijard dolarjev vreden portfelj; vanj je vključenih približno 50 velikih podjetij iz vsega sveta, ki po navedbah CVC-ja zaposlujejo približno 350.000 ljudi. Skoraj 90 odstotkov vlagateljev v CVC prihaja iz ZDA, družba pa ima med drugim delež v Formuli Ena, Zagrebški pivovarni in proizvajalcu kovčkov Samsonite. V CVC-ju sicer pravijo, da ne delujejo kot klasični (hedge) naložbeni skladi, temveč dolgoročni upravljavci premoženja; njihovi investitorji morajo namreč svoj kapital pri CVC-ju vezati na deset let, dobičke pa dobijo izplačane šele ob prodaji naložb. Do te trditve velja sicer biti zadržan, podobno zagotavljajo skoraj vsi tovrstni skladi.