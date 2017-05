Umrl je Chris Cornell, eden od ključnih glasbenikov grunge gibanja

Vzrok smrti pevca skupin Soundgarden in Audioslave zaenkrat še ni znan

Chris Cornell (1964-2017)

© WikiCommons

V starosti 52 let je umrl Chris Cornell, nekdanji pevec glasbenih zasedb Soundgarden in Audioslave. Novico je sporočil njegov predstavnik za stike z javnostmi Brian Bumbery, ki je v izjavi zapisal, da je Chris Cornell umrl v noči s srede na četrtek. Bumbery je poudaril, da je bila smrt nenadna in nepričakovana ter da je glasbenikova družina pretresena. Vzrok smrti zaenkrat še ni znan.

Cornell je veljal za enega od arhitektov glasbene zvrsti grunge v devetdesetih letih, ki je skoraj lastnoročno kitarsko glasbo vnovič porinila iz alternative v ospredje mainstreama, mesto Seattle pa za vedno vpisala na svetovni glasbeni zemljevid.

