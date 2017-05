Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

Milan Gabor, etični heker

Na zaslonih več kot 200 tisoč računalnikov po vsem svetu se je prikazalo navihano grozeče opozorilo. »Ups, vaše pomembne datoteke so bile zakodirane.« Cena za ključ – 300 dolarjev v digitalni valuti bitcoin. Po izteku treh dni se cena podvoji, po sedmih dneh brez plačila podatki izginejo za vedno. Na to ves časa opozarjata dve uri, ki odštevata čas do izteka roka.

Izsiljevalski program s sposobnostjo izkoriščanja varnostne pomanjkljivosti v starejših različicah operacijskega sistema Windows se je po internetu razširil z bliskovito hitrostjo. V Veliki Britaniji je ohromil informacijski sistem javnega zdravstva. Bolniki so ostali brez operacij. V več državah, tudi v Sloveniji, so obstale proizvodnje v tovarnah. Zaradi srečnega naključja se je širjenje virusa že v soboto ustavilo in tudi napovedi o novem valu se za zdaj niso uresničile. Vse večje pa je zavedanje o odvisnosti od zanesljivega delovanja informacijske tehnologije in ranljivosti sodobne družbe.

Strokovnjak za informacijsko varnost Milan Gabor je lastnik in direktor podjetja Viris. Velika podjetja ga najemajo, da vdira v njihove sisteme in jih opozarja na potencialne ranljivosti, da bi bila tako učinkovitejša pri preprečevanju morebitnih zlonamernih poskusov vdorov. V torek, ko je nastal intervju, je bilo za njim nekaj razburljivih dni.

Kako ste preživeli zadnjih nekaj dni od petka, ko so se razširile novice o napadu?