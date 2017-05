"Ajde, miška mala, gremo! To mi deli, to mi deli!"

Danes ponovno poteka četvorka srednješolcev in srednješolk. Pred dvema letoma jo je z neprimernimi komentarji zaznamoval predsednik republike Borut Pahor.

Predsednik republike Borut Pahor s partnerko Tanjo Pečar na maturantski paradi pred dvema letoma

© YouTube / RTVSLO

Predsednik republike Borut Pahor si je v nagovoru maturantkam in maturantom na paradi pred dvema letoma privoščil preveč. »Ajde miška mala, gremo!« in »to mi deli,« je bilo med drugim slišati iz njegovih ust. Za izrečene besede se je bil po burnem odzivu javnosti primoran opravičiti, a Sekcija za spol in družbo Slovenskega sociološkega društva je že takrat opozorila, da to ni dovolj.

O tem je v takratni številki Mladine pisal tudi urednik Grega Repovž, ki je med drugim izpostavil, da gre za seksizem ter vulgarno in prostaško vedenje – tudi če ne bi šlo za predsednika, ampak naključnega moškega, ki bi se tako vedel do mladih deklet. Komentar z naslovom Predsednik republike si lahko preberete na tej povezavi.

Seksizem je tema tudi aktualne Mladine >> članek Akademski mačisti Boruta Mekine si lahko preberete tu.

Bo3a7KkjLBQ

mCpABRDKvhs