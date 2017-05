Kako smo vsi postali migrantski delavci

Tovarna Rog med 19. in 21. majem gosti srečanje Transnacionalne platforme za družbeno stavko

© Borut Krajnc

Transnacionalna platforma za družbeno stavko se bo danes srečala četrtič, tokrat prvič v Ljubljani, ki so jo označili za ključno politično točko na tako imenovani Balkanski poti. Na srečanju, ki bo povedakal do nedelje, bodo spregovorili o izkoriščanju in neoliberalizmu ter politično reorganizacijo evropskega prostora.

Poudarek pogovorov bo na migrantih, ki vstopajo v Evropo preko Sredozemskega morja ter skozi Balkan, in ki so s premagovanjem meja spremenili Evropo kot celoto - od vzhoda proti zahodu, od severa proti jugu. Organizatorji srečanja pojasnjujejo, da prav migranti s svojimi premiki izvajajo odločilen pritisk pri odpiranju Balkanske poti, ki so jo napolnili s solidarnostjo in družbenim delovanjem.

"Migrantska gibanja so sprožila tudi pravno in administrativno preureditev v Evropskem konglomeratu, katere namen je bil v imenu socialne varnosti, a zavoljo profita urejati njihovo mobilnost. S prakticiranjem njihove svobode gibanja in z boji proti mejam, ki so to omejevale, so nam v sto tisočih pokazali nove možnosti upora proti Evropi neoliberalizma in institucionalnega rasizma," so zapisali v svojem pozivu.

V zadnjih dveh letih so bile na mejah dvignjene visoke žičnate in rezalne ograje, uveden je bil strožji mejni nadzor, vzplamtel je politični govor, ki govori o kriznih stanjih ter daje zagon retoriki strahu proti vsemu tujemu in vsakršnemu drugemu, javna sfera pa se večinoma vrti le še okoli varnostnih odgovorov na simptome problemov.

"Istočasno hočejo neoliberalne reforme in projekti za infrastrukturni razvoj spremeniti regijo v vozlišče svetovnega trga in neokolonialnega izkoriščanja. Ob takšnem drvenju realnosti je težko ne prepoznati, da odrekanje pravic ne doleti zgolj beguncev in migrantov, temveč je na delu splošen trend prekarizacije, rezov v socialne izdatke, nižanja plač in slabšanja delovnih pogojev, ki poteka na račun prekarnih in industrijskih delavcev po celotnu Evropi. Lahko rečemo, da smo vsi postali migrantski delavci. S predstavljanjem beguncev in migrantov kot zunanjih sovražnikov naše gospostvo postavlja prekarizacijo, varčevalne ukrepe, korupcijo, nižanje socialnih pravic in delovnih pogojev daleč izven našega polja pozornosti. Za nasiljem rezalnih ograj mnogi v Evropi bijejo dnevne boje, da preživijo državljanstvo, ki ne zagotavlja zadovoljive vključitve v socialno varstvo, službo, ki ne zagotavlja dostojne plače in delo, ki ne zagotavlja boljšega življenja," so še zapisali in dodali, da so prepričani, da mora avtonomna iniciativa, ki želi naskočiti sedanjost, prečiti nasprotovanje med Evropo kot neoliberalnim prostorom in vrnitvijo k nacionalni državi kot možni rešitvi trenutne krize.

Med boji za svobodo gibanja želijo, da tudi širša družba prepozna, da »politika dobrodošlice« zadeva vse delavce (na ravni stanovanjskih pravic, plačila, neplačanega dela, drugih socialnih dohodkov in pravic do bivanja).

"Lahko rečemo, da smo vsi postali migrantski delavci. S predstavljanjem beguncev in migrantov kot zunanjih sovražnikov naše gospostvo postavlja prekarizacijo, varčevalne ukrepe, korupcijo, nižanje socialnih pravic in delovnih pogojev daleč izven našega polja pozornosti."

Transnacionalna platforma za družbeno stavko poudarja, da migranti, begunci, nezaposleni, prekarni delavci, in industrijski delavci živijo v globoki socialni krizi. "V Evropi obstajamo “mi” in obstajajo “oni”, a to nasprotje ne poteka med demokracijo in terorjem, temveč med izkoriščanimi in izkoriščevalci; tistimi, ki se premikajo v iskanju boljšega življenja in tistimi, ki gradijo zidove, ovire in ograje. Spremenimo “Izredno stanje”, ki je v rokah vladajočih zgolj izgovor za uvajanje izrednih ukrepov, v priložnost za grajenje zavezništev in širjenja nepokorščine," še dodajajo.

Delavnice in diskusije bodo naslovile mnoga polja boja in pokušale vzpostaviti politično komunikacijo med boji, ki se tičejo migracij, svobode gibanja, socialnih in delavskih pravic, svetovne ženske stavke, logistike in reorganizacije produkcije, pravic do dostojnega življenja, militarizacije družbe, študentskih problemov, kakor tudi drugih socialnih vprašanj.

Srečanje bo organizirano v obliki delavnic, skupščin in plenarnih zasedanj. Začelo se bo danes ob 18. uri in končalo v nedeljo ob 14. uri.

Celoten program je na voljo tu, prijavnicona dogodek pa lahko izpolnite na tej povezavi. Več na uradni spletni strani Transnacionalne platforme za družbeno stavko.