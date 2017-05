Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

V Slovenskem etnografskem muzeju bodo odprli razstavo Afganistan-slovenski pogledi, ki ponuja vpogled v Afganistan in njegovo pestro etnično podobo, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pa 25. bienale industrijskega oblikovanja, ki sta ga zasnovali kustosinji Angela Rui in Maja Vardjan. V Klubu K4 bodo obeleželi 28. letnico delovanja, kamor se po desetih letih vrača DJ Umek. V Ljubljani bo potekal 33. mednarodni festival Druga godba, pred tem pa bo za en dan obiskal tudi Piran. V Mariboru bodo razglasili zmagovalca Nagrade skupine OHO, osrednje nagrade za slovenske vizualne umetnike, mlajše od 40 let.

Četrtek, 25. maj

V Slovenskem etnografskem muzeju Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Afganistan-slovenski pogledi, prvo etnološko razstavo v Sloveniji, ki ponuja vpogled v Afganistan in njegovo pestro etnično podobo. Med razstavljenimi predmeti, ki pričajo o raznoliki tradicijski kulturi Afganistana od 19. do 20. stoletja so: glasbila, oblačila, orožje, nakit, zemljevidi, akvareli, izdelki iz poldragih kamnov, znamke, bankovci, popotniški dnevniki, osebni predmeti slovenskih vojakov in beguncev, begunski šotor... Razstavljene vsebine povezuje in nadgrajuje sonorična instalacija Spevi neobstoja avtorice Hanne Preuss. Spoznavanje Afganistana in načina življenja njegovih prebivalcev predstavljajo fotografije Mance Juvan, Arneta Hodaliča, Mareta Lakoviča, Boruta Krajnca in drugih, na ogled pa bo tudi osem dokumentarnih filmov in umetniška instalacija Brez meja Eve Petrič, ki predstavlja sobivanje ljudi in različnih kultur na skupnem planetu. Avtor razstave: mag. Ralf Čeplak Mencin

© Arne Hodalič

V Lutkovnem gledališču Ljubljana (Oder pod zvezdami) bo ob 18.00 premiera mehansko-električne lutkovne predstave Mašinerija, ki je nastala po češki računalniški igrici Machinarium, oblikovalskega studia Amanita. Avtorje predstave je navdihnil svet kovinskih odpadkov, električnih in mehanskih igračk, starih računalniških igric in osebnih računalnikov. Režija: Zoran Petrovič

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila islandska indie pop izvajalka Sóley, ki se v Ljubljano vrača z novim albumom Endless Summer. Večer bo odprla nemška pevka in producentka Josin.

MldkxRy6BA8

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana bodo ob 20.00 odprli 25. bienale industrijskega oblikovanja z naslovom Daleč, tako blizu, ki sta ga zasnovali kustosinji Angela Rui in Maja Vardjan. Letošnji bienale bo predstavil sedem lokacijsko specifičnih intervencij, skupaj z razstavo v MAO ter spremljevalnim programom. Priznani mednarodni oblikovalci skupaj z izbranimi udeleženci sestavljajo sedem skupin oziroma epizod in na specifičnih lokacijah, ki jim služijo kot izhodišča, razvijajo možne scenarije.

© Delfino Sisto Legnani, Marco Marco Cappelletti; Grupa Ee

V Klubu K4 Ljubljana bodo ob 22.00 v okviru praznovanja 28. letnice nastopili: Umek (Zeta Reticula), Gregor Zemljič (Random Logic), P-Twin (Matrix Music), Aldo Ivančič (Borghesia), Octex in Dojaja.

bCbJxvIlBJ4

Petek, 26. maj

V UGM Studiu Maribor bo ob 19.00 otvoritev razstave nominirancev in razglasitev zmagovalca Nagrade skupine OHO 2017, osrednjo nagrado za slovenske vizualne umetnike, mlajše od 40 let. Letošnji nominiranci so: Simon Hudolin Salči (SBD), Anja Jelovšek, Gregor Rozman in Nina Slejko Blom.

Small but dangers: Too Small and Too Big Shoe (2017)

V Projektnem prostoru DUM Ljubljana bodo ob 20.00 odprli skupinsko razstavo z naslovom Spomin. Odtis uničenja in upor življenja, ki se osredotoča na fenomen spomina, ki ga v svojem genskem zapisu hranijo vsa živa bitja – tudi drevesa. Ta (lahko) živijo stoletja, mnogo dlje kot človek, zato pogosto postanejo nemi pričevalci zgodovinskih dogodkov. Spomin dreves se nalaga v njihovi telesni strukturi, ki pa jo je nemogoče natančno prebrati. Sodelujejo: Jaka Babnik, Masaki Hirano in Bojan Radovič. Kustos razstave: Miha Colner

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 21.00 projekcija dokumentarnega filma This is a Coup, ki ponuja neposredni, vpogled v vzpon Sirize na oblast in njeno pot od upanja Evrope do OXI referenduma, ki je bil Sirizina največja zmaga in hkrati največji poraz. Po referendumskemu ne izsiljevanju Trojke, se je Siriza odločila, da namesto volje ljudstva vseeno sklene dogovor z institucijami. Po filmu bo sledil pogovor z režiserko Theopi Skarlatos.

vdWFJbuk-eY

Na različnih prizorščih v Ljubljani bo potekal 33. mednarodni festival Druga godba: Kino Šiška (20.00): Jenny Hval (norveška art-pop umetnica, ki podira ustaljene norme), (21.30): Inna Modja (malijska pop, soul in hip-hop glasbenica), Gala Hala (23.15): Gaye Su Akyol (biser turške glasbene scene z darkerskim pridihom Zahoda), Menza pri koritu (00.00): Black String (korejski glasbeni fenomen), Klub Gromka (00.45): Pixvae (latincore trans zasedba), Channel Zero (01.30): Kondi Band (Sierra Leone/ZDA)

RWPDXGd3L14

Sobota, 27. maj

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo potekal 33. mednarodni festival Druga godba: Cankarjev dom (15.00): Drago Ivanuša (harmonikar, pianist in skladatelj bo predstavil suito Dviganje glasu), (16.30): Bratko Bibič, Otto Lechner & Die Wiener Ziehharmoniker (slovensko-avstrijsko glasbeno pleme), (18.00): Derek Gripper (južnoafriški klasični kitarist), Kino Šiška (20.30): Širom (domači trio bo predstavil svoj najnovejši izdelek Lahko sem glinena mesojedka), (21.45): Yasmine Hamdan (libanonska pevka, ki navdušuje z mamljivo kombinacijo akustike in elektronike), (23.15): Love & Revenge (performans libanonskega raperja Rayessa Beka in vizualne umetnice La Mirza, ki sta združila arabsko popularno glasbo z odlomki iz zlate dobe egipčanskega filma).

jUC5cVyQUH8