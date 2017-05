Brez soglasja držav članic EU ne bi smela sklepati novih trgovskih sporazumov

Evropska komisija in Evropski parlament ne moreta brez držav članic sklepati trgovinskih sporazumov nove generacije, meni sodišče EU

© Pixabay

Evropska unija sporazuma o prosti trgovini s Singapurjem v zdajšnji obliki ne more skleniti sama. »Določbe sporazuma o tujih naložbah, ki niso neposredne, in določbe o reševanju sporov med vlagatelji in državo ne spadajo v izključno pristojnost Unije, tako da sporazuma v danih okoliščinah ni mogoče skleniti brez sodelovanja držav članic. Sporazum o prosti trgovini s Singapurjem tako lahko sklenejo le Unija in države članice skupaj,« meni sodišče EU.

Sporazum o prosti trgovini s Singapurjem je eden prvih dvostranskih sporazumov o prosti trgovini, ki jih v Bruslju imenujejo sporazumi »nove generacije«, ki poleg tradicionalnih določb o zniževanju carin in zmanjševanju netarifnih ovir na področju trgovine z blagom in storitvami vsebuje še določbe z različnih področij, povezanih s trgovino, kot so varstvo intelektualne lastnine, naložbe, javna naročila, konkurenca in trajnostni razvoj.

Evropska komisija je sodišče EU vprašala, ali ima EU izključno pristojnost, da tak sporazum podpiše in sklene sama ali potrebuje tudi potrditev v državah članicah. Po mnenju sodišča EU Unija nima izključne pristojnosti le glede dveh vidikov sporazuma. To je za področje tujih naložb, ki niso neposredne (portfeljske naložbe, izvedene brez namena vplivanja na upravljanje družbe in na nadzor nad njo), in ureditev reševanja sporov med vlagatelji in državo. Ureditev, ki spore izloča iz sodne pristojnosti držav članic, po mnenju sodišča ne more biti uvedena brez njihovega soglasja.

Ker EU lahko takšne trgovinske sporazume, kot je sporazum s Singapurjem, sklene le skupaj z državami članicami, torej jih morajo potrditi tudi nacionalni parlamenti vseh držav članic, je za zavrnitev dovolj veto samo v enem od nacionalnih parlamentov. To velja tudi za sporazum s Kanado Ceta, ki so ga evropske institucije potrdile lani v jeseni in zdaj čaka na potrditev v nacionalnih parlamentih držav članic. Po poročanju BBC mora sporazum Ceta potrditi 38 nacionalnih in regionalnih parlamentov v državah članicah. Enako bo veljalo za sporazum z ZDA TTIP, o katerem pogajanja še niso končana.

Tagesspiegel navaja, da je mnenje sodišča EU glede sporazuma s Singapurjem za evropsko komisijo in evropski parlament zavezujoče. Za evropsko komisijo, ki si prizadeva za čim hitrejšo sklenitev in uveljavitev trgovinskih sporazumov nove generacije, je mnenje sodišča EU težak udarec. Državam članicam je lani po dolgih in težkih prerekanjih omogočila, da bodo lahko njihovi parlamenti soodločali o potrditvi sporazuma s Kanado.