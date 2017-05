Janša prehitel nekdanjega severnokorejskega predsednika

Janez Janša je bil znova brez konkurence, ko je bil s 666 glasovi ponovno izvoljen na položaj predsednika stranke SDS, kjer je že 25 let

Bo Janez Janša (p)ostal dosmrtni predsednik SDS?

© Borut Krajnc

Janez Janša je po skoraj četrt stoletja vodenja SDS na sobotnem kongresu v Mariboru prevzel še en mandat za predsednika stranke. Podprlo ga je 666 delegatov, zgolj pet jih je bilo proti. In tudi tokrat je bil edini kandidat za to funkcijo. Na tej je že 25 let, kar je (za primerjavo) več kot je trajalo predsedovanje nekdanjega severnokorejskega predsednika Kim Il-Sunga, ki je bil na položaju od leta 1972 do leta 1994 (22 let), pa tudi več od Kim Jong-Ila, ki je Severno Korejo in njeno komunistično partijo vodil 14 ler oziroma od leta 1997 do leta 2011. Janša namreč Severno Korejo rad uporabi za slab zgled, primer trde diktature in kot referenco za komunizem.

Janši glede oklepanja vrhovnega stolčka lahko od slovenskih politikov parira edino Zmago Jelinčič, ki svojo SNS vodi že od leta 1991, torej 26 let. Je pa res, da SNS že od leta 2011 ostaja zunaj parlamenta in ne predstavlja več močne sile na domačem političnem parketu. Na levici, ki ji Janša velikokrat očita samodržce, pa predsednik SDS nima konkurence, saj ni stranke, ki bi imela v samostojni Sloveniji na levici predsednika stranke, ki bi se na položaju obdržal toliko časa.

Edini, ki je bil v našem političnem prostoru še dlje na položaju neke stranke, je bil nekdanju jugoslovanski predsednik Josip Broz - Tito, ki je komunistično partijo nekdanje Jugoslavije (oz. kasneje Zvezo komunistov Jugoslavije) vodil skupaj 43 let.

Edini, ki je bil v našem političnem prostoru dlje na položaju neke stranke, je bil nekdanju jugoslovanski predsednik Josip Broz - Tito, ki je komunistično partijo nekdanje Jugoslavije (oz. kasneje Zvezo komunistov Jugoslavije) vodil skupaj 43 let.

Sobotnega kongresa se je udeležil tudi madžarski premier Viktor Orban, ki je v nagovoru podprl Janšo in stranko SDS. Prav tako so bili prisotni predsedniki nekaterih strank slovenskega desnega političnega pola, in sicer predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc, predsednik SLS Marko Zidanšek in predsednik Nove ljudske stranke Željko Vogrin. Manjkala pa je predsednica NSi Ljudmila Novak, ki se je mudila v tujini in udeležencem kongresa poslala lepe želje z opravičilom. To pa je očitno Janšo in SDS ujezilo, saj člana izvršilnega odbora NSi Janeza Pogorelca, kljub temu, da je bil pooblaščen s strani Ljudmile Novak, niso spustilo v dvorano. Da so ga na vhodu zavrnili, so v SDS obrazložili, da se je prepozno akreditiral in da ni predsednik NSi.