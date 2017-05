Zagotavljam vam, da ne bom dopustil uničenja Ksevta

Zadnje javno pismo soustanovitelja Ksevta Mihe Turšiča predsedniku vlade Miru Cerarju

Miha Turšič obljublja, da bo pri reševanju Ksevta vztrajen

© Borut Krajnc

Spoštovani predsednik vlade RS, dr. Miro Cerar, v vašem kabinetu imate očiten primer prevaranta, ki se s položaja vladnega uslužbenca okorišča na račun slabih pogojev v kulturi, umetnosti in humanistiki, ter nas, posameznikov, ki kljub tem slabim pogojem razvijamo svetovno odmevne projekte.

V Ksevtu, prvi inštituciji na svetu, ki je posvečena razvoju umetnosti in humanistike v vesolju, prav v teh dneh vaš državni sekretar Slapnik in njegova najtesnejša sodelavka kot manifestno gesto ob vstopu države v inštitucijo, namenjeno kulturalizaciji vesolja, nameščata simulator vojaškega letala MIG-21, pripomoček za usposabljanje vojakov, ne pa navdihovanje bodočih znanstvenikov, umetnikov ter razsvetljenih državljanov.

Herman Potočnik Noordung je doživel največjo grozo prve svetovne vojne in svaril pred uporabo tehnologij za uničevanje življenj. Zato smo Ksevt osnovali po načelih demilitarizacije in razumevanja vpliva tehnologij na družbo.

Herman Potočnik Noordung je doživel največjo grozo prve svetovne vojne in svaril pred uporabo tehnologij za uničevanje življenj. Zato smo Ksevt osnovali po načelih demilitarizacije in razumevanja vpliva tehnologij na družbo.

Da nikoli ni šlo za reševanje Ksevta in kulturalizacije vesolja, temveč za sovražni prevzem objekta v Vitanju, kaže tudi nadaljnje zapletanje ekipe Slapnik/Dokuzov, ki je Ksevt najprej preimenovala v Noordung Space Center, da bi zmanjšala zadrego, pa še v K-SEVT. V imenu Republike Slovenije se igrata z imenom Ksevta, kot bi bil lokal s hitro prehrano.

Predlagam vam, da se s Slapnikom temeljito pogovorite in poizveste, kaj je počel z najinim dogovorom, kako s pozicije državnega funkcionarja in državnega javnega zavoda izigrava pravno zaščito intelektualne in druge lastnine prvotnih ustanoviteljev ter na kakšni osnovi si prisvaja nadzor nad 10 milijoni evropskih sredstev, namenjenih intermedijskim umetnikom.

Zagotavljam vam, da ne bom dopustil uničenja Ksevta in kot morda počasi spoznavate – sem in bom pri tem vztrajen!