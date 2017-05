Bruselj utegne od odhodu Britancev iz EU ostati praznih rok

Če po izstopu Velike Britanije nobena od 27 članic EU ne bo pripravljena vplačati v proračun EU več ali pa soglašati z zmanjšanjem izplačil iz evropskih skladov, bodo pogajanja propadla

Koliko bo EU stal brexit?

© Pixabay

Voditelji 27 članic EU so soglasno sprejeli politične smernice za pogajanja o izstopu Velike Britanije iz EU in glavnemu pogajalcu EU za brexit Francozu Michelu Barnierju potrdili mandat. Pogajanja o izstopu Velike Britanije iz EU oziroma o brexitu se tako lahko začnejo, kar pa še ne pomeni, da se bodo končala z dogovorom.

Če Bruselj ne bo umaknil zahteve, da mora Velika Britanija ob izstopu iz EU plačati 100 milijard evrov, bodo Britanci prekinili pogajanja o izstopu. Britanski minister za brexit David Davis pravi, da bi bila tudi 1 milijarda evrov »ogromno denarja«. Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker je povedal, da bodo Britanci morali plačati okrog 50 milijard funtov (62,5 milijarde evrov), predsednik luksemburške vlade Xavier Bettel je navedel znesek med 40 in 60 milijard evrov. Časopis Financial Times je izračunal znesek 100 milijard evrov, inštitut računovodij v Angliji in Welsu pa le 5 milijard funtov (6,2 milijarde evrov), poroča Bloomberg. »Biti moramo sposobni oditi, ni dovolj, da samo kažemo, da lahko odidemo,« pravi Davies.

Michel Barnier pa se na drugi strani po poročanju Guardiana boji zavrnitve držav članic EU, če bo znižal njihova pričakovanja glede britanskega »ločitvenega računa«, kar bi privedlo do konca pogajanj in Britanci bi izstopili iz EU brez dogovora. Junckerju in drugim visokim uradnikom evropske komisije je Barnier povedal, da so zahteve EU tako visoke zato, ker Berlin in Pariz zavračata možnosti, da bi pri vplačilih v proračun EU pokrila luknjo, ki bo nastala z odhodom Velike Britanije, hkrati pa nemška in francoska vlada, ki dobita največ iz evropskih skladov, zavračata vse možnosti za zmanjšanje izplačil iz proračuna EU.

Na spletni strani Eurointelligence, katere soustanovitelj je kolumnist Financial Timesa Wolfgang Münchau ob teh prerekanjih navajajo, da EU zdaj ugotavlja, da bodo pogajanja o brexitu drugačna od pogajanj o novem programu za pomoč Grčiji leta 2015. Britanska vlada je na pogajanja bolje pripravljena delno zato, ker se v zadnjih dneh ne ukvarja z drugimi stvarmi, EU pa ima na mizi več drugih zadev, pa tudi zato, ker je sklenila, da je kredibilni nedogovor enak pogajalskemu stališču.