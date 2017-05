Bavčarjeva sodba potrjena, njegov odvetnik krivi pritisk javnosti

Višje sodišče Bavčarja za pet let pošilja v zapor

Igor Bavčar v sodni dvorani

© Borut Krajnc

Odvetnik Janez Koščak, ki v zadevi Istrabenz zagovarja nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja, je za STA dejal, da se po sodbi višjega sodišča ne more znebiti občutka, da je to podleglo pritisku javnosti, medijev in pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča. Ob tem je napovedal, da bo vložil zahtevo za varstvo zakonitosti.

Koščak je potrdil, da višje sodišče Bavčarja za pet let pošilja v zapor, temu pa bo oporekal na vrhovnem sodišču, čeprav zahteva za varstvo zakonitosti ne zadrži izvajanja kazni. Med razlogi za vložitev zahteve je navedel, da se višje sodišče med drugim ne strinja z vrhovnim glede razveljavitve prejšnje sodbe.

Višje sodišče Bavčarja za pet let pošilja v zapor, temu pa bo oporekal na vrhovnem sodišču, čeprav zahteva za varstvo zakonitosti ne zadrži izvajanja kazni.

Višje sodišče v Ljubljani je v zadevi Istrabenz potrdilo že drugo obsodilno sodbo Igorju Bavčarju in Kristjanu Sušinskemu s prve stopnje, medtem ko so Nastji Sušinskemu spremenili izrek enotne kazni. Bavčar, ki se na sodbo še ni odzval, mora poleg plačila sodne takse vrniti tudi 18 milijonov evrov nezakonito pridobljenega premoženja, ki ga je po mnenju sodišča dobil s preprodajo delnic Istrabenza.

Zadeva Istrabenz bi sicer zastarala junija, dve leti po seji, na kateri je vrhovno sodišče odločalo o zahtevkih za varstvo zakonitosti v tej zadevi in jim ugodilo. Z odločitvijo višjega sodišča pa je sodba postala pravnomočna.

Koščak je danes spomnil na izjave pravosodnega ministra Klemenčiča, da bo osebno poskrbel, da bo sodba v tej zadevi pravnomočna, v primeru zastaranja pa bodo letele glave. S pravosodnega ministrstva so za STA sporočili, da se minister ne namerava odzivati na odločitev višjih sodnikov.