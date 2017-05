Milijoni (evrov in delovnih ur) za nekaj džojntov

Policisti, tožilci in sodniki bi lahko počeli kaj pametnejšega, kot preganjali uživalce marihuane

© Uroš Abram

Britanski liberalni demokrati so izračunali, da je britanska policija leta 2015 obravnavala skoraj 90 tisoč prekrškov in kaznivih dejanj, povezanih s konopljo, in za to porabila več kot milijon delovnih ur in 31 milijonov funtov. Ker gre za neučinkovito porabljen denar in delo policije, ki bi se namesto s konopljo lahko ukvarjala s pravimi težavami, predlagajo legalizacijo konoplje.