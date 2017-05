Civilna družba SDS

Janša – od sovražnika »zombijev« do mecena »spontanih« gibanj

Vztrajniki pred sodiščem.

© Borut Krajnc

Borijo se proti pravicam istospolnih partnerjev, drugemu tiru, pokvarjenemu sodstvu, avstrijski Magni in beguncem – ter za Janeza Janšo. Stranka SDS učinkovito izkorišča posamične izbruhe ljudskega nezadovoljstva proti elitam (katerih del je tudi sama) in usmerja njihovo energijo proti svojim političnim nasprotnikom. Najbolj svež primer je podpihovanje referenduma o zakonu o drugem tiru, v katerem je Janševa stranka zaznala veliko priložnost za rušenje vlade Mira Cerarja.

Pobudo sicer pripravlja aktivist Vili Kovačič, takoj ko je objavil svojo namero, pa so jo v SDS pozdravili kot odlično zamisel in napovedali sodelovanje pri zbiranju podpisov, ki utegnejo za Cerarja pomeniti isto kot razvpita referendumska nedelja 5. junija 2011 za takratno vlado Boruta Pahorja. Za napad na slednjo skušajo v stranki izkoristiti tudi napovedi o postavitvi lakirnice avstrijske Magne pri Hočah – četudi se želi tamkajšnja civilna iniciativa distancirati od ljubljanskih političnih zdrah.

Kadar se SDS ne more priključiti že obstoječi pobudi, oblikuje svojo inciativo s povsem političnimi cilji – in jo povsem mirno ponudi javnosti kot »civilno« izražanje državljanske nepokorščine. Tako je Cerarjeve načrte o postavitvi begunskega sprejemnega centra v Črnomlju spodkopavala prek »civilne« iniciative, ki jo je na vrhuncu protibegunske histerije ustanovila in usmerjala predsednica lokalnega odbora SDS Maja Kocjan. Slednja je vladi žugala s protesti, pripravljala peticije in – tako kot sedaj Kovačič – grozila z referendumom. Recept so ponovili v Velenju, kjer je država prav tako želela nastaniti del beguncev, vendar ji je SDS (v sodelovanju s SLS) znova prekrižala načrte z vložitvijo zahteve za referendum. In ko so vaške straže proti osvajalskim hordam z Jutrovega organizirali še na Škofijah, je bila SDS seveda spet zraven, njena poslanka Eva Irgl pa je lokalne »domoljube« povabila na sejo komisije za peticije in človekove pravice, ki jo je sklicala posebej zanje.

Posebej prozorni »spontani« izbruhi ljudske (neje)volje v organizaciji največje opozicijske stranke so bila zagotovo zborovanja pred sodišči, s katerimi je Janševa stranka po razsodbi v aferi Patria pod krinko obrambe neodvisnega sodstva in demokracije izvajala pritisk na sodno vejo. Posebno gorečnost in predvsem sposobnost mobilizacije ljudi je takrat izkazal Janšev hišni aktivist Aleš Primc, prek katerega je SDS pod krinko »civilne« iniciative za družino že pred leti uspešno rušila prve različice družinskega zakonika. Primc se je izkazal za tako uspešnega, da je pod pokroviteljstvom SDS ustanovil stranko, s katero skuša Janša speljati tradicionalne volivce konkurenčni NSi.

S prisvajanjem civilnih iniciativ SDS učinkovito spodkopava Cerarjevo vlado in z minimalnimi stroški gradi mrežo na terenu. Posledica so skrbno zrežirane manifestacije »demokracije«, ki služijo zgolj ozkim političnim ciljem in slabijo resnično civilno družbo.