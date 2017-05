Jutri v Ljubljani o vzponu Sirize

Ljubljano bo obiskala Theopi Skarlatos, avtorica filma, ki je glavne akterje grške zgodbe spremljala na vsakem koraku

Alex Cipras v Moskvi

© WikiCommons

Dokumentarni film This is a Coup, ki si ga boste lahko ogledali jutri v Stari elektrarni, ponuja neposredni, prvoosebni vpogled v vzpon Sirize na oblast in njeno pot od upanja Evrope do OXI referenduma, ki je bil Sirizina največja zmaga in hkrati največji poraz. Po referendumskemu NE izsiljevanju Trojke, se je Siriza odločila, da namesto volje ljudstva vseeno sklene dogovor z institucijami.

Film ni zgolj obtožnica Evrope, ki poudarja primanjkljaj demokracije v osrčju Evropske unije, ki vladam ne dopušča, da bi spreminjale ekonomske pogoje v dobro lastnih državljanov, temveč prek številnih intervjujev s številnimi vodilnimi osebnostmi Sirizine vlade – od Alexisa Ciprasa in bivšega finančnega ministra Yanisa Varoufakisa, do bivše predsednice parlamenta Zoe Konstantopoulou in trenutnega finančnega ministra Euclida Tsakalotosa – predstavlja ostro in natančno analizo grške situacije ter ponuja enkraten pogled v razmišljanja ključnih akterjev.

"Če bi nocoj odkorakal, bi bil heroj za eno noč, morda dve, tri, a bi bili dnevi in noči, ki bi sledili, katastrofalni – ne le zame, temveč tudi za večino Grkov … Tako mi je moje srce pravilo »pojdi,« a moj um je dejal, da moram najti rešitev." (Alex Cipras)

Režiserka filma Theopi Skarlatos je glavne akterje grške zgodbe spremljala na vsakem koraku. Po projekciji, ki bo jutri ob 21. uri v Stari elektrarni, sledi pogovor z režiserko.

"Kar se trenutno dogaja, bo znano kot črno poglavje v zgodovini države. Vlada bi se morala tega sramovati in bo morala za vedno prositi odpuščanja." (Zoe Konstantopoulou)