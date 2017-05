Tradicionalni japonski festivali

V Slovenskem etnografskem muzeju je do 8. septembra na ogled fotografska razstava na Japonskem živečega slovenskega umetnostnega zgodovinarja in fotografa Gorazda Vilharja z naslovom V duhu japonske tradicije: Matsuri - tradicionalni japonski festivali.

Na ogled je več kot 80 umetniških fotografij, ki predstavljajo tradicionalne festivale (matsuri), kar pomeni zabavo prvenstveno avtohtonih Shinto bogov, občasno pa tudi čaščenje budističnih božanstev. Ti festivali so sestavljeni iz velikih in veličastnih molitev, procesij v starodavnih nošah, daritev, čajnih ceremonij, svetih plesov, borilnih veščin, očiščevanj, kot tudi predstav gledališča nō.

Za Vilharja je značilno, da fotografira z očmi slikarja kar se odraža v močni kompoziciji, vplivu barve in teksture. Njegove podobe so ikonografski dokumenti japonske tradicije, kulture, religije, ki hkrati odsevajo nostalgijo japonskih želja duše po obrednem stiku z bogovi – japonski način življenja in opomin o pomembnosti ohranjanja tradicije v vseh pogledih.

Gorazd Vilhar je umetnostni zgodovinar in fotograf, ki od leta 1985 živi na Japonskem. Skupaj z življenjsko sopotnico, kulturno antropologinjo Charlotte Anderson raziskuje kulturo in tradicije Japonske ter ostalih azijskih dežel. Vilhar in Andersonova sta avtorja desetih knjig o japonski kulturi, številnih potopisov, ki jih objavljata v revijah in na spletnih straneh, predavata o japonski tradiciji na Japonskem inštitutu v New Yorku ter na drugih inštitucijah v Tokiu in Yokohami. Med Vilharjevimi pomembnejšimi razstavami so: To the Goddess of Light, Fuji Photo Salon,Tokyo (1987); Photo Byobu - Fotografije na tradicionalnih zložljivih panojih, Konica Plaza, Tokyo (1989); Matsuri, Nikon Salon,Tokyo (1994); 25 years in Japan, Fuji Film Square,Tokyo (2010), Božanski detajl, Cankarjev Dom, Ljubljana (2011); The Little Book of Japan (predstavitev njegove najnovejše knjige), pod pokroviteljstvom Japonske ambasade, Hotel Union, Ljubljana (2013).

Leta 2011, ko je imel Gorazd Vilhar razstavo Božanski detajl v Cankarjevm domu v Ljubljani, je Vesna Teržan naredila njegov portret