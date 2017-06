Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

V Palači Cukrarna bo potekal drugi sklop razstav festivala Svetlobna gverila. V Channel Zeru bo prvič pri nas nastopil avstrijski dreampop/shoegaze duo Molly. V Dvorani Stožice se bo s spektaklom Varekai predstavila kanadska artistična skupina Cirque du Soleil. V Galeriji Božidarja Jakca bodo odprli razstavo portretov mlajših slovenskih ustvarjalcev, ki jih je Uroš Abram ustvaril med leti 2013 in 2017 za rubriko Portret v tedniku Mladina. V Cankarjevem domu bo nastopil Pat Metheny, z dvajsetimi grammyji nagrajeni kitarist.

Četrtek, 1. junij

V Galeriji Fotografija Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Voranca Vogla z naslovom Rebalans. Urbane pokrajine Rusije. Pridušeni hrup New Yorka. Prostrani pejsaži Peruja. Romantična nostalgija Pariza. Velik del fotografij Voranca Vogla zavzema črno-bela fotografija s številnih potovanj. Njegove tehnično in kompozicijsko dovršene fotografije, nastale onkraj vsakodnevnega fotoreporterskega dela, prikazujejo hipne impresije vsakdanjega življenja, horizonte mest, osamele pričevalce časa. Voranc Vogel je fotograf, ki se s kompozicijo igra in pri tem krši njena pravila, je intuitiven in neposreden ter hkrati spoštljiv do upodobljenega.

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil duo Molly, ki velja za enega najbolj obetavnih avstrijskih dreampop/shoegaze izvajalcev.

A1emn5iaEV4

V Palači Cukrarna Ljubljana bo ob 21.30 otvoritev drugega sklopa razstav v okviru festivala Svetlobna gverila. Poleg serije postavitev v pritličju zgradbe (Jakub Nepraš, Viktor Popović, Jani Pirnat, Vollrad Kutscher, RogLab, Vesna Makarov/NTF), se obetata še dve postavitvi na fasadi, otvoritveno dogajanje pa spremlja še predstavitev delavniških projektov, izvedenih z dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo oziroma v sklopu Laboratorija Svetlobna gverila.

Petek, 2. junij

V Likovnem salonu Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo Roberta Hutinskega z naslovom Sočasje. Avtor skozi fotografijo misli in interpretira krize sodobnega časa. Da bi artikuliral in izostril lasten pogled na družbeno dogajanje, se pogosto obrača k arhivskim dokumentom, kjer išče vizualne podobe, ki pričajo o kontinuirani prisotnosti nasilja v družbi.

V Galeriji Simulaker Novo mesto bodo ob 20.00 odprli razstavo Danila Milovanovića z naslovom Situacije, ki si zastavlja vprašanje Kakšen položaj zaseda kultura rastlin v kulturi konzumerizma in kako se ta odnos odraža v vsakdanjosti? Iz tega vprašanja izhaja umetnik, ki izbere rastline kot medij in jih z minimalnimi posegi postavlja v humorno – kritične "situacije."

V Dvorani Stožice Ljubljana bo ob 20.00 s spektaklom Varekai gostovala kanadska artistična skupina Cirque du Soleil. Beseda Varekai v romskem jeziku ciganov, popotnikov univerzuma, pomeni "kjerkoli." Produkcija, ki jo je režiral Dominic Champagne, se pokloni nomadskim dušam, duhu umetnosti cirkuške tradicije in vsem tistim, ki z neskončno strastjo iščejo pot, ki vodi v Varekai.

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 20.00 odprli razstavo Uroša Abrama z naslovom Dialoški portreti 2013-2017. V seriji portretov sodobnih slovenskih umetnikov za tednik Mladina, Abram predstavlja njihove podobe kot kolektivne stvaritve, katerih produkcija je podrejena natančno opredeljeni dialoški metodi. V njih se nam razodene nov etos sodobnega "umetnika", ki je zapustil svoj posvečeni prostor ustvarjanja, da bi ustvarjalni praksi vrnil družbeno odgovornost in umetnosti njeno izgubljeno avro.

Maruša Majer

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 nastopil newyorški raper Cakes Da Killa, ki bo predstavil svoj prvenec Hedonism. Za pre- in afterparty bosta poskrbela Freeverse in DVS v sodelovanju z multimedijsko umetnico VJ-ko 5237.

U3ElynnrCxk

Sobota, 3. junij

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 nastopil Pat Metheny, z dvajsetimi grammyji nagrajeni kitarist, ki je bil nedavno uvrščen v dvorano slavnih revije Downbeat kot njen najmlajši član in četrti kitarist (pridružil se je velikanom, kot so Django Reinhardt, Charlie Christian in Wes Montgomery).

PFZWQF0AcJU

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 potekal informans Teologija I., tandema Živadinov::Zupančič::Turšič, ki je nastal po tekstualni masi Andrea Bretona Nastop medijev iz leta 1922. Sodelujejo: Nina Ivanišin, Blaž Šef, Dragan Živadinov, Dario Seraval, Dunja Zupančič. Ponovitev: 4. junija ob 21.00