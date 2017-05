Umrl tudi drugi od bratov Allman

46 let po smrti svojega brata Duana se je poslovil tudi Gregg Allman

Gregg Allman (1947 - 2017)

V 69. letu starosti je umrl Gregg Allman, ki je skupaj s svojim bratom Duanom v šestdesetih letih ustanovil legendarni blues rock glasbeno zasedbo The Allman Brothers Band, ki velja je za pionirsko skupino tako imenovanega southern rock žanra. Med njihove najbolj znane skladbe sodijo Midnight Rider, Melissa in Ramblin Man. Leta 1995 so The Allman Brothers sprejeli med glasbene legende muzejske institucije Rock And Roll Hall of Fame.

Kot so v soboto sporočili na glasbenikovi spletni strani, je Gregg Allman umrl mirno na svojem domu v mestu Savannah v Georgiji. Zaradi hepatitisa C so mu leta 1999 začela odpovedovati jetra, leta 2010 pa so mu jih presadili. Zaradi težav z zdravjem je odpovedal načrtovane junijske koncerte. Njegov brat Duane je umrl že leta 1971 v nesreči z motorjem, star komaj 24 let.

Gregg Allman je bil na idejni vodja omenjene zasedbe skoraj pol stoletja, ustvaril pa je tudi več samostojnih projektov. Med zanimivejšimi podatki iz njegovega osebnega življenja je ta, da se je poročil kar šestkrat, imel pet otrok, enega celo s pevko Cher, s katero je bil med letoma 1975 in 1979 prav tako poročen.

Plošča Live at Filmore East iz leta 1971 še danes velja za eno najboljših koncertnih plošč vseh časov.

