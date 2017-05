Nova Gorica - Mesto knjige

Društvo humanistov Goriške med 2. in 9. junijem v Novi Gorici pripravlja 2. festival Mesto knjige.

© Tinka Volarič

Tema lanskega festivala je bila meja, letošnja pa tisto, kar je ob njej nastalo: mesto. Program sestavljajo pogovori, okrogle mize, delavnice, koncerti, sprehodi, umetniški posegi, simpozij in štiridnevni knjižni sejem z art marketom. Po besedah organizatorjev bodo na mesto pogledali skozi arhitekturo zgradb in podzemnih rovov, skozi glasbo, ki v mestih nastaja, skozi tujce v lastnem mestu, skozi spremembe uporabe mestnega prostora, ki vplivajo na način bivanja, po mestu se bomo sprehodili in nanj pogledali z drugačnimi očmi, ogledali si bomo ruševine mest, prav tako pa bomo tudi snemali šume in zvoke mesta ter z njimi ustvarjali zvočne pokrajine, ki bodo v današnjem vizualnem svetu poskušale ujeti tisto najbolj neulovljivo, a vseprisotno značilnost mesta – zvok.

Festival Mesto knjige bodo odprli s pogovorom o mestu skozi oči načrtovalca in prebivalca, na katerem bodo sodelovali Matevž Granda, Aleš Vodopivec, Marko Peterlin in Marjan Hočevar, pred tem pa tudi razstavo o izpraznjenih prostorih, ki so jo zasnovali skupaj s Fotoklubom Nova Gorica.

Na poseben način bodo obeležili 130-letnico rojstva največjega goriškega filozofa Carla Michelstaedterja z literarnim sprehodom po Gorici ter 40-letnico smrti Dušana Pirjevca s simpozijem.

Odprtje knjižnega sejma bo počastil letošnji Prešernov nagrajenec Aleš Berger, z njim pa se bo pogovarjal urednik in ultramaratonec Samo Rugelj. Po pogovoru bo za glasbo poskrbel dvojec Dance Mamblita.

Pripravljajo tudi pogovor Petra Karbe in Klemna Ploštajnerja o gentrifikaciji mest in vplivu ekonomije na uporabo prostora, z Ičom Vidmarjem, Miho Kozorogom in Igorjem Bašinom pa se bodo dotaknili razmerja med glasbo in mestom, kjer se glasba ustvarja in uprizarja. O mandalah se bo z antropologom Zmagom Šmitkom pogovarjala Tina Košir.

Festival bodo zaključili s pogovorom Luke Novaka in Luke Lisjaka o metroju kot mestnim nezavednim, zatem pa bo Boris Pahor v pogovoru z Zdravkom Dušo govoril o potlačenem mesta, v katerem živi – Trsta.

