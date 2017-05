Trump pozorno poslušal govor v italijanščini, čeprav je ne razume

Zakaj si ameriški predsednik ni nadel slušalk prek katerih bi lahko poslušal angleški prevod, ostaja misterij

Predsednik ZDA Donald Trump ne govori italijansko. Zato ni povsem jasno, zakaj si ni (kot ostali prisotni) nadel slušalk prek katerih bi lahko poslušal simultani angleški prevod med zasednjem okrogle mize na srečanju G7. Na to je prek spleta opozorilo več novinarjev in komentatorjev, videoposnetek Trumpa, ki posluša italijansko, pa je postal viralen. Predstavnik Bele hiše je hitel nespretno pojasnjevati, da ima ameriški predsednik majhno slušalko v desnem ušesu. Kar pa ne more biti res, saj so slušalke za prisotne voditelje na srečanju G7 vidne in velike, kot je videti tudi pri drugih udeležencih na posnetku.

O2JzV5-bM-Y