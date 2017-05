Nezakonito prejemanje previsokih plač na RTV Slovenija

Inšpektorat za javni sektor je ugotovil, da sta predsednik Sveta delavcev RTV Slovenija Dejan Guzelj in član istega sveta Tom Zalaznik več let nezakonito prejemala previsoko plačo

Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru

Inšpektorat za javni sektor je v mesecu maju ugotovil, da sta predsednik Sveta delavcev Dejan Guzelj in član Sveta delavcev Tom Zalaznik kot poklicna člana Sveta delavcev več let nezakonito prejemala previsoko plačo. Inšpektorat je tako pritrdil Koordinaciji novinarskih sindikatov RTV Slovenija, ki je na to nezakonitost kar dve leti opozarjala nekdanjega generalnega direktorja RTV Slovenija Marka Fillija.

Dejan Guzelj je več kot sedem let po posameznih obdobjih neupravičeno prejemal plačo v 45., 49. in 44. plačnem razredu; po mnenju Inšpektorata je bil upravičen do plače v 40. plačnem razredu, z izjemo enega leta, ko je bil upravičen do plačila v 44. plačnem razredu.

Tom Zalaznik pa je 6 let neupravičeno prejemal plačo v 45. plačnem razredu; po mnenju Inšpektorata je bil upravičen do plačila v 40. plačnem razredu.

Zaradi kršenja zakonodaje in oškodovanja Zavoda RTV Slovenija za več deset tisoč evrov, so primer naznanili tudi drugim pristojnim institucijam.