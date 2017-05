Igralci bodo na odru lahko ponovno lahko zeliščne cigarete

Poslanci podprli predlog dopolnitve zakona, ki je oviral tudi igralce na gledaliških odrih

Igralec Miha Rodman med kajenjem na gledališkem odru

© PGK / Torek ob petih

Poslanci so z 52 glasovi za in 18 proti podprli predlog dopolnitve zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki ga je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev s Sašo Tabakovićem (SMC) na čelu. Po dopolnitvi bo ponovno mogoče kajenje zeliščnih cigaret na gledaliških odrih.

Kot je dejal Tabaković ob predstavitvi zakona prejšnji teden, so predlog dopolnitve predlagali zato, ker je kajenje cigaretnih nadomestkov na gledaliških odrih dramaturška nuja, ne le kaprica posameznikov. Z novelo se samo ohranja stanje iz leta 2007. Nihče ne oporeka, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega sloga, je dejal in dodal, da tudi nihče ne sili nastopajočih h kajenju cigaretnih nadomestkov na odru. Opozoril je, da bi lahko prav zaradi te omejitve nekatera gledališča že umaknila določene predstave iz repertoarjev, ponekod se je to že zgodilo.

Takšnemu predlogu so nasprotovale vlada, stroka in nevladne organizacije. Kot je tedaj dejala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jožica Maučec Zakotnik, na trgu obstajajo rekviziti, namenjeni delu v gledališču, s katerimi se lahko verodostojno prikazuje kajenje. Dejala je, da je kajenje zeliščnih cigaret ali izpostavljenost tem cigaretam dokazano enako škodljivo za zdravje. Poleg pravice do svobodnega umetniškega izražanja je v ustavi zagotovljena tudi pravica do zdravega življenjskega okolja.

V poslanskih skupinah so bili večinoma neenotni glede podpore predlaganim spremembam.