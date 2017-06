REJVikend

Nicolas Lutz

Pred Pritličjem bodo odprli cikel poletnih DJ celovečercev, v K4 bo nastopil Nicolas Lutz, v Channel Zero pa prihaja nemški veteran DJ Mick Wills. V okviru praznovanja 2. obletnice Magnetic Shift bo v Dvorani Gustaf Maribor nastopil avstrijski drum'n'bass DJ Schwarzmarct, na Trnovski plaži pa Symann, Zergon, Utti in Nitz.

(17.00): Magda Ljubljana: TržnicaDUB vol.1 (Dojaja & Zhe)

rJhp5xS7t-Q

(18.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Dejvid & Pak)

(19.00): Kavarna Moderna Ljubljana: Radio NULA (DJ Dimitri from Chai, Woo-D, Ozi)

(20.00): LP Bar Ljubljana: Monday (DJ set)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Boki Bodega (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: One Year of Just Us (Veliki oder: Nicolas Lutz, Tzena. Mali oder: Just Us; VJ: Fšk)

Sfn0SSCqiOk

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Cakes Da Killa Afterbalm (Luke Isaac, Splinterhouse, Freeverse & DVS)

(23.00): Dvorana Gustaf Maribor: Magnetic Shift (Schwarzmarct/A, Dopamine, Spencah, Rocca, Best Day Ever)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Zois)

(24.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Stiropor + Lost Tapes (Mick Wills/Nem, Lavka/Lost Tapes, Schrauff/LostTapes, Stojan/Stiropor)

2Irx3_p4sWw

Sobota, 3. junij

(15.00): Trnovska plaža Ljubljana: Synthetic series: Synaptic (Symann, Zergon, Utti, Nitz)

(22.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Črni Rog Witch Høuse Žэя†vuj∆† (Summer of Haze/Rus, Pavleisdead/ZDA/Hr, ЙIKЯM∆NA PRASILA KOYNSKA/Slo)

x-8fQFsGXfc

(23.00): K4 Ljubljana: Hočmo Nazaj Dinozavre (Veliki oder: Sunneh, Rope. Mali oder: Sushi, Broke)

(23.00): Dvorana Gustaf Maribor: Oldies Goldies (Shocker D)