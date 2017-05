Enospolna moška sestava upravnega odbora na ljubljanski univerzi je nedopustna

Komisija za ženske v znanosti opozarja, da v novoimenovanem upravnem odboru ljubljanske univerze ni žensk

Seznam novoimenovanega upravnega odbora na ljubljanski univerzi, v katerem so zgolj moški

Sestava novoimenovanega Upravnega odbora Univerze v Ljubljani (UO UL), objavljena na spletni strani univerze, je povsem moška, brez ene same ženske predstavnice, opozarja Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ob imenovanju UO UL tako nista upoštevani zakonski določili - 7. člen Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter Uredba o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov.

Komisija opozarja, da 19. člen Pravilnika o volitvah organov UL (Pravilnik), ki je bil v veljavi do 10. 2. 2017, določa, da so v UO iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci), imenovani trije člani ter en predstavnik drugih delavcev, zaposlenih na univerzi. "Članice UL so pravilno vložile kandidature za šest kandidatov in tri kandidatke iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost ter dveh kandidatov in ene kandidatke izmed predstavnikov drugih delavcev, zaposlenih na univerzi," je v javnem pozivu zapisala komisija in tako opozorila, da bi bila sestava upravnega odbora lahko drugačna, če bi volilno telo, v katerega je vsaka članica univerze lahko predlagala enega člana oziroma članico, upoštevalo prej omenjena zakon in uredbo.

Komisija za ženske v znanosti je 9. maja 2017 odgovorne na ministrstvu zaprosila za pojasnilo, zakaj so vsi predstavniki ustanovitelja v UO UL moški, in obrazložitev, zakaj ministrstvo ni predlagalo ženske predstavnice. Obenem je komisija tako UL kot MIZŠ pozvala k razmisleku o možnosti zamenjave že predlaganih članov ter vključitvi ženskih predstavnic. Ker omenjeni zakonski podlagi, ki onemogočata enospolno sestavo pomembnih organov upravljanja, nista vključeni v Pravilnik, je Komisija pozvala vodstvo UL k dopolnitvi Pravilnika.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je pojasnila, da si je ministrstvo prizadevalo, da bi bile med tri člane oz. članice Upravnega odbora Univerze v Ljubljani, kolikor jih lahko imenuje vlada, imenovane tudi članice, vendar pri iskanju kandidatk žal ni bilo uspešno. Kot je še dejala ministrica, se vsekakor močno zavzema za imenovanje ženskih kandidatk na takšne funkcije in si obenem tudi želi, da bi bile ženske v večji meri pripravljene prevzemati različne funkcije.

"Tako od univerze kot tudi od ministrstva bi pričakovali zgled pri uvajanju pozitivnih sprememb v smislu Zakon o enakih možnostih žensk in moških ter Uredbe o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov. Upravičeno pričakujemo, da bodo v organe, kjer je zastopanost žensk že tako (pre)majhna, prednostno predlagane ženske predstavnice. Ker omenjeni zakonski podlagi, ki onemogočata enospolno sestavo pomembnih organov upravljanja, nista vključeni v Pravilnik o volitvah organov UL, vodstvo UL javno pozivamo k dopolnitvi tega pravilnika. Obenem tako univerzo kot ministrstvo javno pozivamo k razmisleku o možnosti zamenjave že predlaganih članov ter vključitvi ženskih predstavnic. Enospolna moška sestava tako pomembnega organa, kot je UO UL, je nedopustna," je še zapisala komisija.

