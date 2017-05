Igor Pirkovič ni več urednik Tednika, oddajo prevzema Jelena Aščić

Igor Pirkovič je odstopil s položaja urednika oddaje Tednik na TV Slovenija

Zdaj že nekdanji urednik Tednika Igor Pirkovič in njegov intervjuvanec Thompson

© RTV Slovenija

Igor Pirkovič od včeraj naprej ni več urednik oddaje Tednik, so potrdili na RTV Slovenija. "Odgovorni urednici informativnega programa Televizije Slovenija Jadranki Rebernik je namreč podal odstopno izjavo, ki jo je sprejela," pojasnjujejo v službi za odnose z javnostjo RTV Slovenija. Začasno bo v. d. urednice Tednika Jelena Aščić, Igor Pirkovič bo prevzel nove delovne naloge v informativnem programu Televizije Slovenija v skladu s svojo pogodbo, še sporočajo z nacionalke.

Pirkovič, ki je dolgoletni novinar in urednik, je za oddajo Tednik pripravil prispevek o hrvaškem pevcu Marku Perkoviću Thompsonu, ki bi moral pred kratkim nastopiti v Mariboru, a so ga nato zaradi podpihovanja sovraštva in morebitnih izgredov obiskovalcev odpovedali.

Da je zdaj že nekdanji urednik kršil načela nepristranskosti, pravičnosti, odgovornosti in verodostojnosti, je na seji programskega sveta RTV ocenila tudi varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski. Na predlog programske svetnice Jedrt Jež Furlan so o prispevku razpravljali tudi na komisiji za informativni program, ki je izglasovala, da se strinja s stališči varuhinje. Izrazili so tudi pričakovanje, da bo vodstvo nacionalke na čelu z novim generalnim direktorjem Igorjem Kaduncem na junijski seji poročalo o ukrepih, ki jih bo sprejelo v zvezi s prispevkom o Thompsonu.

Od prispvka o Thompsonu so se distancirale tudi novinarke Tednika, ki so o tem pred kratkim podale izjavo.

Naj dodamo, da je Pirkovič tudi avtor himne stranke SDS, poleg tega pa je nedavno izdal knjigo s poezijo, ki nosi naslov Zbudi se, Slovenija. Kot pravi urednik Demokracije Metod Brlec je naslovna pesem postala osnova za skladbo, ki jo je na kongresu SDS zapela Martina Prevejšek. Pri snemanju slednje pa je sodeloval celo predsednik SDS Janez Janša, ki je postregel kar z raperskim vložkom, ki ga lahko slišite na tej povezavi. Mediji, naklonjeni stranki SDS, za Pirkovičev odstop že krivijo "hude levičarske pritiske".

