Nocoj bo v Gleju predstava na Berlinalu nagrajene igralke Maruše Majer

Maruša Majer kot Nikita

© Glej

V gledališču Glej bo nocoj uprizoritev Maruše Majer z naslovom Nikita. Rojena 1985.

Nikita. Rojena 1985. je predstava o poslušnosti avtoriteti brez časovne in geografske omejitve. Vsaka nacija se s problemom poslušnosti seznani preko svoje zgodovinske izkušnje. Struktura avtoritete ni nekaj oddaljenega in nedosegljivega, saj vsako povezovanje v družbi oblikuje svojo strukturo. Smo ljudje, ko zavzamemo pričakovano vlogo in dobimo moč, še zmožni uporabljati moralni kompas?

