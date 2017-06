Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Na Ljubljanskem gradu bodo odprli fotografsko razstavo Arneta Hodaliča in Katje Bidovec z naslovom Izginjajoče kulture, katere namen je predstaviti ljudstva, ki še vedno živijo tako kot pred stoletji. Na letnem vrtu Hostla Celica bo od 8. do 10. junija potekal festival Godibodi, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana pa bo od 9. do 12. junija pripravila tradicionalno razstavo študentskih del ob zaključku študijskega leta.

Četrtek, 8. junij

Na Ljubljanskem gradu (Galerija S) bodo ob 19.00 odprli fotografsko razstavo National Geographica z naslovom Izginjajoče kulture, katere namen je predstaviti ljudstva, ki še vedno živijo tako kot pred stoletji, a so po mnenju antropologov zaradi različnih vzrokov na robu izumrtja. Avtorja razstave Arne Hodalič in Katja Bidovec bosta na ogled postavila portrete staroselcev iz težko dostopnih delov porečja reke Omo v Etiopiji ter iz Arunačal Pradeša in Nagalanda, zadnjih kotičkov divjine v Indiji.

Pripadnica Hamarov (južni del porečja reke Omo v Etiopiji)

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 na gala koncertu šansonov ob 30-letnici delovanja nastopila Vita Mavrič. Sodelujejo: Café teater band pod vodstvom Jake Puciharja, Mladinski simfonični orkester GŠ Celje pod vodstvom Matjaža Brežnika in gostje: Boris Benko, Janez Dovč, Clara Moreau (Francija), Kvartet Akord, Kompanija Rusalka.

yfCwqWKFfIk

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Dorijana Šiška z naslovom Tribe, ki se osredotoča na raziskovanje izpolnjevanja osnovnih človekovih potreb v prihodnosti. Njegovo raziskavo poganjata osrednji vprašanji: kako lahko človek poteši svoje osnovne potrebe v prihajajoči post-virtualni družbi in kako prepletanje virtualnega ter realnega prostora vpliva na oblikovanje in obratno. Na pomembni vprašanji za evolucijo pripomočkov, ki bi človeku olajšali zadovoljevanje potrebe po sodelovanju, svobodi, identiteti ipd., Šiško odgovarja s svojim vedno igrivim pristopom k dizajniranju absurdnih predmetov in situacij.

Na letnem vrtu Hostla Celica Ljubljana bo od 8. do 10. junija potekal 10. festival Godibodi, na katerem bodo nastopili: Taša, Brest feat. Vesna Zornik, Mistermarsh, Tretji kanu, Lamai, Bort Ross, Klemen Kotar, Sara in Smaal Tokk.

f0tDvsjeVK8

Petek, 9. junij

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Duše Jesih z naslovom Módus vivéndi, ki preko slikarskega medija z geometrijskimi formami konstruira skladnjo horizontalnih in vertikalnih oblik v arhitekturne razsežnosti na dvodimenzionalnem platnu.

V Cvetličarni Ljubljana bo ob 20.00 nastopila kultna kalifornijska punk rock skupina Descendents, ki bo predstavila najnovejši album "Hypercaffium Spazziante." Predskupini: In-Sane in Golliwog (Slo)

nua_PecICQM

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 21.00 projekcija dokumentarca Kosti spotike, otvoritvenega filma Parade ponosa 2017. Španska tla so prepredena z neštetimi grobišči žrtev Francovega režima, med katerimi ležijo tako nasprotniki diktature kot preganjani geji in lezbijke, pa tudi posmrtni ostanki slavnega španskega pesnika Federica Garcíe Lorce. V njegovi poeziji odmeva travmatična zgodovina, ki ji Španija še danes ne upa pogledati v oči. Pred projekcijo se bo z režiserko Andreo Weiss pogovarjala Nina Dragičević.

UbQ7G0cP3xs

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana bo od 9. do 12. junija pripravila tradicionalno razstavo študentskih del ob zaključku študijskega leta. Ena največjih razstav v Sloveniji bo na štirih lokacijah predstavila dela več kot 500 različnih avtorjev s področij likovnih umetnosti, restavratorstva in oblikovanja.

Sobota, 10. junij

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo od 21.00 dalje potekal Japanese New Music Festival, predstavitvena turneja v okviru katere trio Tatsuya Yoshida (Ruins), Makoto Kawabata (Acid Mothers Temple) in Atsushi Tsuyama (ex. Acid Mothers Temple) nastopajo v več različnih sestavah. Skupine mešajo in dekonstruirajo raznorodne zvrsti glasbe - od psihedeličnega rocka, progresivnega jazza, klasičnih in sodobnih kompozicij, do eksperimentalne in etno glasbe.

KlJZeJqwisg

Nedelja, 11. junij

V Narodnem muzeju Slovenije (Muzejska 1) Ljubljana bodo ob 19.00 odprli potujočo razstavo Arheomuzika. Raziskovanje glasov in glasbe starodavne Evrope, ki prikazuje najstarejše dokaze za obstoj glasbe in vabi, da odpotujete v čas prvih inštrumentalnih zvokov človeštva, se seznanite z razvojem glasbil, prisluhnete, kako so glasbo ustvarjali že tisočletja pred sedanjostjo, in se tudi sami preizkusite v izvabljanju zvokov iz replik starodavnih glasbil.