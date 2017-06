Sodobno-plesni deli Trishe Brown in Josefa Nadja v novi preobleki

EnKnapGroup na novo osmislil deli, ki sta oblikovali sodobni ples, kot ga poznamo danes.

Canard Pekinois

© Andrej Lamut

Letošnjo sezono v Španskih borcih bodo 8. junija ob 20.00 zaključili s premiero ene največjih produkcij Zavoda EN-KNAP. Gre za predelavo dveh legendarnih sodobno-plesnih del iz 80ih, in sicer za prelomno delo nedavno preminule ključne figure postmodernega plesa, Trishe Brown z naslovom Set and Reset/Ponastavitev in prvo delo koreografa Josefa Nadja z naslovom Canard Pekinois/Mračna zveza, ki s svojimi osebnoizpovednimi deli navdušuje že trideset let. Premiero bosta spremljali dve predavanji s pomočjo filmov, ki ju bo vodila Denise Luccioni in pogovora s Kathleen Fisher iz Trisha Brown Dance Company in Josefom Nadjem.

V prvem delu večera se bodo plesalci EnKnapGroup poklonili ikoni postmodernega plesa Trishi Brown s predelavo legendarnega dela Set and Reset. Predstava z novim naslovom Set and Reset/Ponastavitev sledi kombinaciji geometričnega sloga in fluidnosti gibov, ki je značilna za dela Trishe Brown. Proces poustvarjanja njenih del od plesalcev ne zahteva zgolj mojstrskega obvladovanja Brownovega unikatnega plesnega besedišča, temveč tudi sposobnost improvizacije in ohranjanje sproščenosti v neprestano spreminjajočih se situacijah in odnosih, ki se pojavljajo znotraj skupine plesalcev. Na novo domišljeno delo, je skupaj s plesalci skupine EnKnapGroup ustvarila svetovno priznana plesalka in plesna pedagoginja Kathleen Fisher, ena izmed ključnih članic skupine Trisha Brown Dance Company.

Set and Reset

© Andrej Lamut

Sledil bo drugi del, v katerem se koreograf Josef Nadj vrača na začetek svoje profesionalne poti in izvorom lastnega specifičnega odrskega izraza. Skupaj s plesalci EnKnapGroup na novo osmišlja svoje prvo delo Canard pekinois. Predstava izhaja iz mračnega in čustveno nabitega motiva nesrečne ljubezni, se sprašuje o minljivosti življenja ter vleče vzporednice med odnosom ženske in moškega ter odnosom življenja in smrti. Canard pekinois/Mračna zveza je osebna zgodba, ki prerašča subjektivno in skozi umetniško transformacijo postane vsesplošna; osebna mitologija, ki zraste v univerzalno delo.

Set and Reset (1983) je mojstrovina nedavno preminule ikone postmodernega plesa, slovite ameriške koreografinje in plesalke Trishe Brown. Gre za izjemno delo "čistega giba," ki raziskuje elementarno gibanje telesa in je nastalo v sodelovanju z eksperimentalnim vizualnim umetnikom Robertom Rauschenbergom in glasbenico Laurie Anderson. Predstava Set and Reset/Ponastavitev, ki sloni na izvornem delu, bo pričarala gibalni jezik, v katerem lahko spremljamo preplet dveh nasprotujočih si polov - fluidnosti gibov in nepredvidljive geometrije. V predstavi Set and Reset/Ponastavitev plesalka in plesna pedagoginja Kathleen Fisher, ena izmed ključnih članic skupine Trisha Brown Dance Company, črpa iz materiala originalnega dela in pri tem plesalce spodbuja k uporabi edinstvene metode, ki jo je Trisha uporabljala pri ustvarjanju svojih koreografij. Izvorno delo, ki sodi v prvi cikel koreografij Trishe Brown namenjenih za veliki oder, je umetnica opisala kot "pravokotni ples, ki se ogiba perifernemu robu odra."

Canard pekinois (1987) je prva predstava Josefa Nadja, plesalca in koreografa, rojenega v Vojvodini. Josef Nadj, ki živi in dela razpet med Francijo, Madžarsko in Srbijo, je v svojem kultnem delu želel raziskati obstoj na meji med življenjem in smrtjo, kjer smrt predstavlja vrata v svet niča. Oživitev njegove legendarne predstave zanj simbolizira zaključek tridesetletnega cikla in trenutek, ko se lahko vrne na začetek kariere in ponovno osmisli izvor svojega umetniškega izraza. Delo s plesalci EnKnapGroup mu je ponudilo priložnost, da iz izvornega dela izloči točno določen motiv ter iz njega razvije variacijo, ki bo služila kot osnova za stvaritev nove predstave. Temelj predstave Canard pekinois/Mračna zveza je tragična zgodba mladoporočencev, ki jima je usoda namenila zgolj nekaj bežnih trenutkov sreče, preden med njiju stopi minljivost življenja. Nadj in plesalci skušajo v gledalcih vzbuditi mračno čustvo, ki spremlja to nesrečno zvezo.