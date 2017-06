Revolucionarne zabave v različnih povojnih obdobjih

Dokumentarni film avtorja Zvezdana Martiča

Na 1. programu TV Slovenija bodo v soboto, 10. junija ob 21.35 predvajali dokumentarni film Revolucionarne zabave naših mladosti, avtorja Zvezdana Martiča, ki je nastal v okviru dokumentranega programa TV Slovenija. Je bil punk bolj revolucionaren od rocka? Je bilo bolj nevarno poslušati jazz ali plesati tržačana? So bili mladi v šestdesetih pogumnejši od ostalih generacij mladih? Je narodno zabavna glasba punk današnjega časa?

To je le nekaj vprašanj, ki jih je avtor zastavil ljudem, ki so ustvarjali ali le spremljali dogajanje v različnih povojnih obdobjih. Pregled različnih mladosti se začne po 2. svetovni vojni z obnovo porušene domovine, konča pa v obdobju interneta. Ob tem si pomaga z bogatim z bogatim arhivskim gradivom TV Slovenija, ki nas prestavi v različna obdobja naše polpretekle in novejše zgodovine.

V filmu sodelujejo številni glasbeniki (Kameleoni, Buldožer, Pankrti, Jani Kovačič, Tomaž Domicelj, Šank rock, Ali En, Modrijani, N'Toko, Koala Voice…), glasbeni uredniki, promotorji, managerji in drugi, ki delijo svoje spomine, predvsem pa analizirajo takratna obdobja in jih primerjajo z današnjim časom.

Avtor: Zvezdan Martič, montažer: Matjaž Jankovič, snemalec: Aleš Živec, producent: Matjaž Ham, tajnica režije: Ana Magajna, producent programa: Jaka Hemler, urednik programa: Andraž Pöschl, odgovorna urednica: Živa Emeršič.

A_BnDZsI4e4