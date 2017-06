V Veliki Britaniji največ glasov konservativcem, a brez absolutne večine

Glede na vzporedne volitve torijcem 314 sedežev, laburistom 266, liberalnim demokratom 14, škotski nacionalni stranki pa 34

Kot kaže je Theresa May sicer dobila britanske volitve, vendar ne bo imela absolutne večine

© WikiCommons

V Veliki Britaniji so na današnjih predčasnih parlamentarnih volitvah glede na izide vzporednih volitev, ki jih objavljajo britanski mediji, največ glasov dobili konservativci premierke Therese May, a kaže, da ne bodo več imeli absolutne večine. Torijci naj bi glede na izide vzporednih volitev dobili 314 sedežev v 650-članskem parlamentu. Za absolutno večino je potrebnih 326 sedežev, konservativci pa so jih doslej imeli 330.

Laburisti naj bi dobili 266 sedežev oziroma 32 več kot doslej, liberalni demokrati 14, Škotska nacionalna stranka pa 34. Evroskeptična stranka Ukip naj bi ostala brez poslancev, 22 pa naj bi jih dobile druge, manjše stranke.

V Veliki Britaniji so se volišča zaprla ob 23. uri po srednjeevropskem času in zdaj se bo začelo štetje glasov. Izidi volitev bodo po napovedih znani v petek zgodaj zjutraj.

Predstavniki obeh velikih britanskih strank so v komentarjih izidov vzporednih volitev zadržani."Potrebujemo dejanske rezultate, šele takrat bomo lahko komentirali," je dejal obrambni minister, konservativec Michael Fallon, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Predstavnik laburistov John McDonnell pa je dejal, da na izide vzporednih volitev gledajo s skepso. "Počakajmo na prave rezultate," je dejal.

Če se bodo izidi vzporednih volitev izkazali za pravilne, se na Otoku obeta težavno oblikovanje vlade, saj v parlamentu nobena stranka ne bo imela absolutne večine. Takoj po objavi izidov vzporednih volitev je vrednost britanskega funta v primerjavi z dolarjem močno padla.

Na Otoku je v uporabi večinski volilni sistem in stolčke v poslanski zbornici bodo zasedli tisti, ki bodo dobili večino glasov v enem od 650 okrožij.

Takoj po objavi izidov vzporednih volitev je vrednost britanskega funta v primerjavi z dolarjem močno padla.

Britanski večinski sistem je naklonjen velikim strankam, manjše pa imajo od njega koristi le, če so zelo vplivne na določenem območju, kot recimo Škotska nacionalna stranka na Škotskem.

Doslej so imeli konservativci 330 sedežev, laburisti 232, Škotska nacionalna stranka 56, liberalni demokrati osem, manjše stranke pa skupno 24. Zadnje javnomnenjske raziskave pred volitvami so napovedovale zmago konservativcev, a tudi, da so se jim laburisti Jeremyja Corbyna močno približali.

Mayeva je sicer aprila predčasne volitve razpisala v pričakovanju, da bodo konservativci večino v parlamentu povečali na od 50 do 80 poslancev in se bodo zaradi močnejše pozicije v parlamentu lažje pogajali z EU o izstopu iz povezave, za katerega so se Britanci odločili na referendumu pred letom dni.

Odločitev Mayeve je bila precejšnje presenečenje in če se bodo izidi vzporednih volitev potrdili, se bo izkazala za veliko politično napako premierke. "Kaže, da se njena igra na srečo ni izplačala," je dejala politologinja z univerze v Bristolu Paula Surridge.

Sredi aprila so konservativci v javnomnenjskih anketah pred laburisti vodili celo za 22 odstotnih točk. A po predstavitvi volilnih programov konec maja je njihova prednost v anketah začela kopneti. Med razlogi za upad podpore konservativcem so mediji omenjali napoved Mayeve, da bodo nekateri starejši za svojo zdravstveno oskrbo plačevali več.

Kampanjo sta močno zaznamovala tudi teroristična napada v Manchestru pred desetimi dnevi in Londonu minuli konec tedna, zaradi katerih so stranke za kratek čas tudi prekinile volilno kampanjo.