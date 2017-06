Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Na Kongresnem trgu bo nastopil Roly Porter, britanski mojster mogočnih cinematskih krajin. Na Jakopičevem sprehajališču v Parku Tivoli bodo odprli fotografsko razstavo z naslovom Ljubljana, mesto s Plečnikovim podpisom. V Channel Zeru na Metelkovi bo nastopil ljubljanski trojček Jimmy Barka Experience, ki bo predstavil mini album Stolen Beats. V Švicariji bodo odprli 32. grafični bienale: Kriterij rojstva, ki za razliko od prejšnjih let nima kuratorja.

Četrtek, 15. junij

Na Jakopičevem sprehajališču (Park Tivoli) Ljubljana bodo ob 19.00 odprli fotografsko razstavo z naslovom Ljubljana, mesto s Plečnikovim podpisom, ki je nastala v sodelovanju med MGML in Turizmom Ljubljana (Visit Ljubljana). Razstava osvetljuje in povezuje dva zanimiva vidika: na eni strani skozi arhivske črno-bele fotografije avtorja Petra Nagliča, ki so nastale v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja, razstava kaže dragocene trenutke, ko se je gradila Plečnikova Ljubljana. Arhivskim fotografijam pa so sopostavljene avtorske fotografije Matevža Paternostra, fotografa, ki je osvetlil in razprl pogled na Plečnikove arhitekturne stvaritve danes.

Tromostovje, 2017

© Matevž Paternoster

Na Kongresnem trgu Ljubljana bo ob 21.00 v okviru festivala Junij v Ljubljani nastopil Roly Porter, britanski mojster mogočnih cinematskih krajin, ki vodijo od črnih lukenj do inverznih eksplozij ter rojstva in smrti zvezd. Po izjemnih albumih Life Cycle of a Massive Star in Aftertime, se zadnji album Third Law, ki ga bo predstavil v Ljubljani, zdi bolj introspektiven, raziskovalen in poln ekstremov - tišin in nasičenosti zvokov, s katerimi Porter raziskuje svoje klubske korenine in jih razpleta v še en izviren mojstrski izdelek. Pred njim bo nastopil elektro-tehno eksperimentator Lifecutter ob vizualni podpori 5237.

QukY2k7fDVM

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila ameriška ambientalno/psihadelična zasedba Yawning Man. Predskupina: Omega Sun (Slo)

2dCdStqzyTc

V Striparni Pritličje Ljubljana bodo ob 21.00 odprli razstavo skic, originalov in naslovk žirafje kriminalne serije Animal noir, avtorjev Nejca Jurna in Izarja Lunačka.

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil ljubljanski trojček Jimmy Barka Experience, ki bo tokrat predstavil mini album Stolen Beats. Pred in po koncertu: DJ Woo-D

F3M6YkOOx14

Petek, 16. junij

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Nataše Prosenc Stearns z naslovom Kariatide in meduze, ki je kombinacija video projekcij, printov in videov na LCD ekranih. Tokrat se umetnica ukvarja s temo ženske v sodobnih medijih. Projekt se postavlja v center sprememb v obravnavanju in percepciji ženskega telesa in obraza. Razmišlja o položaju ženske, ki noče biti le tarča pogleda, ampak želi ta pogled usmerjati, manipulirati.

V Ustvarjalnem centru Švicarija Ljubljana bodo ob 19.00 odprli 32. grafični bienale: Kriterij rojstva, ki se je tokrat izognil združevalnemu načelu središčne teme ali koncepta – njegov naslov je vzet iz pesmi slovenskega pesnika iz 20. stoletja, Jureta Detele (1951–1992), vsi umetniki pa so bili naprošeni, naj se s svojim delom odzovejo nanjo. V nasprotju s prejšnjimi leti letošnji bienale nima kuratorja. Zadnjih pet prejemnikov velike nagrade iz prejšnjih bienalov je k udeležbi na tokratnem dogodku povabilo po enega umetnika. Ti so nadaljevali proces in prav tako povabili enega umetnika, nato pa se je eksperiment še petkrat ponovil, dokler se ni oblikovala razstava, ki obsega 19 novih del 27 umetnikov iz 12 držav. Ob 20.30 bo sledila predstavitev dela Mete Grgurevič "Silenzio_večna prepletenost zank in linij," ki je bilo zasnovano na konceptu tišine in razvito v obliki nove kinetične skulpture. Skulptura in njeno gibanje se razširita v performans: kretnje, zvok in govorjeno besedo. Kustos: Michele Drascek

© Rosa Lux

V Letnem kinu Slovenske kinoteke (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru festivala Parada ponosa projekcija dokumentarnega filma Pariz je bila ženska (r. Greta Schiller), ki govori o skupini večinoma lezbičnih umetnic, novinark, pisateljic, fotografinj, oblikovalk, urednic, izseljenk, ki so živele na pariškem Levem bregu med dvema svetovnima vojnama. Srečali se bomo z Berenice Abbott, Gisele Freund, Djuno Barnes, Natalie Barney, Sylvio Beach, Adrienne Monnier, Gertrude Stein, Alice B. Toklas, Colette, Janet Flanner in mnogimi drugimi. Po projekciji sledi pogovor z Greto Schiller in Andreo Weiss, ki ga bo vodila Nina Dragičević.

4x7jll4ohK8

Sobota, 17. junij

Na trgu pred Kinom Šiška Ljubljana bo od 15. ure dalje potekal festival Šiška Open, na katerem bodo organizatorji sedaj že tradicionalnega festivala za mlade ŠiškaFejst pripravili delavnice skejtanja, rolanja, bmx, hip hopa, breakdanca, grafitiranja, cirkuških vragolij in borilnih veščin, potekale bodo različne ustvarjalne delavnice, uživali boste lahko v branju v Knjižnici pod krošnjami. V večernem delu od 18.30 dalje pa se obeta koncert Zlatka, finale Špil lige s skupinami Joker Out, Rock Heroes, The Mint in Lapsus ter koncertno presenečenje.

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Ištvana Išta Huzjana, prejemnika osrednje nagrade grand prix 31. grafičnega bienala v Ljubljani. Na razstavi z naslovom Mere predstavlja serijo del, ki so nastala v zadnjih nekaj letih. Kustosinja razstave: Alenka Gregorič