Zakaj je Savdska Arabija nenadoma prekinila diplomatske odnose s Katarjem?

Predsednik ZDA Donald Trump je stopil na eno stran, namesto, da bi skušal zmanjšati napetosti

Ameriški predsednik Donald Trump z vrhom Savdske Arabije

© The White House / WikiCommons

Katar je nepričakovano v nemilosti sosed. Pet arabskih držav Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Egipt, Bahrajn in Jemen je prekinilo diplomatske odnose s Katarjem. Savdijci in njihovi zavezniki od Katarja zahtevajo, naj preneha s svojo neodvisno zunanjo politiko, ukroti ali zapre televizijsko postajo Al Jazeera. Trdijo, da Katar sodeluje z Iranom pri podiranju terorizma, čeprav je eden od članov ohlapne koalicije sunitskih držav, ki podpirajo sile, ki nasprotujejo Iranu v Siriji in Jemnu.

Eden od Savdski Arabiji naklonjenih lobistov v ZDA celo grozi z zamenjavo režima v Katarju, saj je prek twitterja njegovega emirja opozoril, da je egiptovski predsednik Mohamed Morsi naredil enako kot on, potem pa so ga strmoglavili z oblasti in zaprli. Savdska Arabija in Katar sta dolgo tekmeca. Katar je veliko manjši, a velik vpliv ima zaradi bogastva in velikih zalog plina. S svojim bogastvom in mediji je podpiral arabsko pomlad, podpira muslimansko bratovščino v Egiptu in Hamas v Gazi, na portalu Counterpunch piše Patrick Cockburn, novinar Independenta, ki je eden najboljših poznavalcev arabskega sveta.

Leta 2014 je prišlo do podobnega, a manj resnega spora med Katarjem in njegovimi sosedami, ki so ga obtožile vmešavanja v njihove notranje zadeve. Od takrat Katar ne vodi več bistveno drugačne politike kot Savdska Arabija in Združeni Arabski emirati. Zdaj se je spremenilo to, da je predsednik ZDA Donald Trump obiskal regijo ter brez zadržkov podprl Savdsko Arabijo in posebej kronskega princa Mohameda bin Salmana. S tem je podrl ravnovesje sil v regiji. Spodbudil je sunitsko monarhijo v Bahrajnu, da je zrušila zadnji upor šiitov z ukinitvijo sekularne opozicijske stranke in zadnjega neodvisnega časopisa.

Donald Trump je brez zadržkov podprl Savdsko Arabijo in kronskega princa Mohameda bin Salmana. S tem je podrl ravnovesje sil v regiji.

S tem, ko je med dvodnevnim obiskom v Riadu podprl sunitske monarhije in avtokrate, je Donald Trump Savdijce opogumil, da so se odločili za drugi konflikt s katarjem, za katerega upajo, da bo zadnji. Njegovo agresivno in napačno demoniziranje Irana ter namig, da so zanj Šiiti vir vsega terorizma na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki, so Savdijci razumeli kot poziv, naj ukrepajo proti katarju, čeprav imajo ZDA tam veliko vojaško bazo.

Negotovo je, kakšno zaščito lahko Katar v času predsedovanja Donalda Trumpa pričakuje od ZDA, savdski kronski princ Mohamed bin Salman, ki bi se rad povzpel na prestol, pa si ne more privoščiti napake. Lahko bi se celo odločil napasti Katar, tako kot je leta 1990 nekdanji iraški voditelj sadam Husein napadel Kuvajt.

New York Times opozarja, da je Donald Trump raje stopil na eno stran, kot da bi skušal zmanjšati napetosti. Pet arabskih držav pod vodstvom Savdske Arabije je prekinilo diplomatske odnose s Katarjem iz več razlogov, v največji meri pa zato, ker ima precej tesne odnose z glavnim tekmecem sunitskih držav, s šiitskim Iranom.

Pet arabskih držav pod vodstvom Savdske Arabije je prekinilo diplomatske odnose s Katarjem iz več razlogov, v največji meri pa zato, ker ima precej tesne odnose z glavnim tekmecem sunitskih držav, s šiitskim Iranom.

Iran je v več ozirih slab igralec, a ima tudi nekatere skupne interese z ZDA, med njimi je boj proti skupini Islamska država. Četudi Tramp hoče izolirati Iran, je povezava s Savdsko Arabijo z namenom kaznovati Katar samouničujoč ukrep, saj imajo ZDA v Katarju centralno poveljstvo, pa veliko obveščevalno središče. V letalski bazi je več kot 11 tisoč vojakov ZDA in koalicijskih sil. Ni videti, da bi Trump pomislil na to, navaja New York Times.