Kosilo za 2,68 milijona dolarjev

Investitor in drugi najbogatejši človek na svetu Warren Buffett na dražbi za kosilo zbira denar za dobrodelne namene

Warren Buffett

Drago je kosilo za zmagovalca dražbe, na kateri je na voljo kosilo z znanim investitorjem in drugim najbogatejšim človekom na svetu Warrenom Buffettom. Letos je zmagovalec odštel 2,68 milijona dolarjev, kar je 800 tisoč dolarjev manj kot lani. Buffet s to dražbo vsako leto zbira denar za dobrodelne namene. Kdo je zmagovalec letošnje dražbe, ni znano, poroča Financiral Times.

V 18 letih je Buffett z dražbami za kosilo zbral več kot 25 milijonov dolarjev. Največ sta do zdaj plačala zmagovalca dražb v letih 2012 in 2016, in sicer 3,46 milijona dolarjev. Do leta 2008 je Buffet svoj termin za kosilo prodal za manj kot 1 milijon dolarjev. Na prvi dražbi leta 2000 je zmagovalec odštel 25 tisoč dolarjev, poroča New York Times.

V skladu s pravili, zmagovalec lahko pripelje na kosilo v eni od restavracij v New Yorku do sedem prijateljev. V letih 2010 in 2011 je dražbo za 2,6 milijona dolarjev dobil upravljavec sklada hedge Ted Weschler. Končalo se je z njegovo zaposlitvijo v Buffettovi investicijski družbi Berkshire Hathaway, kjer upravlja del premoženja v vrednosti 10 milijard dolarjev.

Buffett znesek, ki ga za kosilo zbere na dražbi, vse od začetka leta 2000 podari dobrodelni organizaciji Glide, ki v san Franciscu skrbi za brezdomce. Njen letni proračun je 18 milijonov dolarjev, na leto s tem denarjem brezdomcem zagotovi 750 tisoč obrokov, plača jim zdravstvene storitve in zdravljenje odvisnikov. Warren Buffett je organizacijo Glide spoznal prek prve žene Susie Buffett, ki je zanjo anonimno delala kot prostovoljka, ona je tudi pobudnica dražbe za kosilo.

Po podatkih revije Forbes je 86-letni Warren Buffett s premoženjem 76,2 milijarde dolarjev drugi najbogatejši človek na svetu.