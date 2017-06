Letošnja izdaja grafičnega bienala se navezuje na pesem modernističnega pesnika Jureta Detele

32. grafični bienale, ki je nastal v sodelovanju in koprodukciji s številnimi partnerji ponovno prinaša pester nabor razstav in dogodkov

Oli Watt: Zastavice (2017)

Od 16. junija do 29. oktobra bo v Ljubljani potekal 32. grafični bienale ki velja za enega najstarejših na svetu. Z nastankom leta 1955 je postavil Ljubljano in slovensko likovno umetnost v svetovni kontekst. 32. izdaja bienala se je odrekla okviru tematske razstave in se navezala na pesem modernističnega pesnika iz 20. stoletja Jureta Detele. Pesem ni vodilna tema razstave, temveč z radikalnim prevpraševanjem vseh polarnosti kliče po prelomu. To se kaže tudi v brezsrediščni strukturi letošnjega bienala, ki brez osrednje figure kuratorja deluje kot entiteta, ki proizvaja samo sebe.

Osrednja razstava z naslovom Kriterij rojstva bo na ogled v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) in v obnovljenem Ustvarjalnem centru Švicarija. Tokratni bienale se je izognil združevalnemu načelu središčne teme ali koncepta – njegov naslov je vzet iz pesmi slovenskega pesnika iz 20. stoletja, Jureta Detele (1951–1992), vsi umetniki pa so bili naprošeni, naj se s svojim delom odzovejo nanjo. V nasprotju s prejšnjimi leti letošnji bienale nima kuratorja. Zadnjih pet prejemnikov velike nagrade iz prejšnjih bienalov, Jeon Joonho (2007), Justseeds (2009), Regina José Galindo (2011), María Elena González (2013) in Ištvan Išt Huzjan (2015) je k udeležbi na tokratnem dogodku povabilo po enega umetnika. Ti so nadaljevali proces in prav tako povabili enega umetnika, nato pa se je eksperiment še petkrat ponovil, dokler se ni oblikovala razstava, ki obsega 19 novih del 27 umetnikov iz 12 držav.

Takšna organska zgradba bienala se upira hierarhični logiki središčne osebnosti kuratorja in narativizaciji kuratorskih konceptov, namesto tega pa prinaša neskončno število potencialnih interakcij. S tem ko se je odrekel udobju lastne tradicije in tudi ustaljenim protokolom ustvarjanja sodobnih razstav, je znotraj lastne zgodovine vzpostavil transgresivni trenutek, ki naj radikalno spremeni zgradbo in vsebino dogodka. Sodelujoči umetniki: Michelle Andrade, Leo Junsuk Bang, Stephanie Brooks, Erica Ferrari, Riley Harmon, Jarrett Key, Jon Key, Eric Khoo, Gabriel Kuri, Moon Kyungwon, Jelsen Lee Innocent, Carlos Monroy, Ebecho Muslimova, Christopher Myers, Asuka Ohsawa, Alejandro Paz, Josse Pyl, Alberto Rodríguez Collía, Gabriel Rodríguez Pellecer, Kaitlynn Redell, Mario Santizo, Jennifer Schmidt, Slavs and Tatars, Johanne Teigen, Nora Turato, Jess X. Snow, Oli Watt.

V Galeriji Škuc bo na ogled razstava To ni ime, ki prinaša koncentriran vpogled v nastanek letošnjega eksperimentalnega formata bienala. Izhodiščno spraševanje o poeziji, ki so ga posebno motivirala dela Alejandre Pizarnik in Jureta Detele, so v bienalskem kolektivu formulirali kot vprašanje pogojev možnosti jezika. Sodelujejo: Viktor Bernik, Dragica Čadež, Karel Destovnik Kajuh, Jure Detela, Athanasius Kircher, Neznan umetnik iz 1. st. n. št., Marko Pogačnik, Marko Ristić & Koča Popović, Tomaž Šalamun. Kuratorji: Miklavž Komelj, Yasmín Martín Vodopivec, Nevenka Šivavec in Vladimir Vidmar

Poleg osrednje razstave bienale predstavlja tudi tradicionalno razstavo dobitnika prejšnje velike nagrade bienala, tokrat Ištvana Išta Huzjana, ki bo na ogled v Mestni galeriji Ljubljana, dela Petra Gidala, dobitnika nagrade za življenjsko delo in projekt nagrajenke občinstva 31. grafičnega bienala Mete Grgurevič v Švicariji, pregledno razstavo Marie Bonomi v Galeriji Jakopič ter pester diskurzivni program z mednarodnim simpozijem. Od drugih projektov so tu performans Leje Jurišić, mednarodni plakatni projekt dobri sosed v sodelovanju z istanbulskim bienalom, knjiga, ki predstavlja delo argentinske pesnice Alejandre Pizarnik, in grafična mapa umetnikov 32. grafičnega bienala, ki bo na ogled v Galeriji Kresija. Umetniki: Jarrett Key, Moon Kyungwon, Ebecho Muslimova, Alberto Rodríguez Collía in Jennifer Schmidt.