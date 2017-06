Grilc zapustil Jankovića in odšel med pravljičarje

Uroš Grilc, nekdanji kulturni minister in načelnik urada za mladino na ljubljanski občini, je zapustil pisarne župana Zorana Jankovića in šel na svoje

Uroš Grilc je s 1. junijem zapustil Mestno občino Ljubljana, kjer je nazadnje služboval kot načelnik urada za mladino, pred tem pa je skrbel za ljubljanski resor kulture. Grilc se je pred kratkim sicer neuspešno potegoval za mesto generalnega direktorja RTV Slovenija, kjer pa nato ni dobil zadostne podpore programskega sveta. To mesto je zdaj pripadlo Igorju Kaduncu.

"Ne gre za nikakršne spore med mano ali mestno občino ali med mano in županom Zoranom Jankovićem. Preprosto sem se odločil, da je čas, da stopim na novo pot in v umetniškem ustvarjanju sem našel nov zagon," nam je povedal Grilc in dodal, da je literarna založba Škrateljc, ki jo je ustanovil, majhna in da bo na leto izdala zgolj okoli šest knjig, slednje pa bodo skrbno izbrane in ponujale drugačno branje, kot smo ga vajeni drugje. Prva izdaja pri založbi pa je prav otroška slikanica z naslovom Mali plac, ki jo je napisal Grilc sam.

"Ne gre za nikakršne spore med mano ali mestno občino ali med mano in županom Zoranom Jankovićem. Preprosto sem se odločil, da je čas, da stopim na novo pot in v umetniškem ustvarjanju sem našel nov zagon." (Uroš Grilc)

Grilčev pravljični prvenec je ekološko obarvana slikanica, ki se dogaja na lokacijah Ljubljanskega barja. "Želvica Bevka se pogumno odloči nasprotovati hudobnim močvirskim škratom. Ti so njen dom, Mali plac, ki je nudil varno zatočišče tako njej kot tudi mnogim drugim močvirskim živalim, spremenili v Narobe plac, neprijeten prostor, poln drobnih gomazečih živali. Da bi rešila gozdiček sredi močvirja in vanj spet vrnila zajce, srne, jelena, lisico in jazbeca, je Bevka uspešno opravila vse zapletene uganke in preizkuse, ki so ji jih naložili nesramni škratje in ti so morali držati obljubo," so o knjigi zapisali na Bukla.si.

Pravljični prvenec Uroša Grilca Mali plac

© Facebook

V mesecu maju pa je Grilc, kot nam je povedal, dobil tudi zanimivo pošiljko iz Italije, in sicer paket sveže izdanih vinilnih plošč založbe F.O.A.D. Records. Kar sicer ne bi bilo nič tako zelo nenavadnega, če ne bi bile vinilke hardcore metal zasedbe Satanic Legion of Death (SLOD), katere član oziroma pevec je bil prav Uroš Grilc. Žal se od takrat ni ohranila nobena fotografija.

Prej omenjena založba o Grilčevi nekdanji skupini piše kot o »enem najbolj brutalnih hard-core-metal posnetkov z območja nekdanje Jugoslavije«. Posnetki so nastali leta 1986 in naj bi imeli izredno velik vpliv na celo kopico metalskih bandov, ki so ubirali bolj ekstremne glasbene poti, od Evrope, ZDA, pa vse do Južne Amerike. Posnetke je založbi izročil basist legendarnih Britancev Napalm Death Shane Embury. Kar pomeni, da je Grilčeva glasbena zasedba očitno vplivala tudi na Napalm Death. Uroš Grilc je imel takrat rosnih 17 let. 31 let kasneje ga je novica o najstniški skupini, na katero je že skorajda pozabil, prijetno presenetila.

Založba F.O.A.D. je po vsej verjetnosti originalne master posnetke dobila od legendarnega Buldožerja Boruta Činča, ki je Grilčev bend takrat tudi snemal v svojem studiu. Založba pa se je nekako (po vsej verjetnosti prek takratnih fanzinov, ki so - kot danes splet oziroma družabna omrežja - služili kot komunikacija znotraj subkultur) dokopala tudi do promocijskega gradiva. Na ovitku plošče lahko tako najdemo originalne risbe takrat 16-letnega kitarista Tomija Verbiča.

"Niti sanjalo se mi ni, da to naše ruženje kdorkoli posluša, kaj šele, da imamo privržence širom sveta." (Uroš Grilc)

"Niti sanjalo se mi ni, da to naše ruženje kdorkoli posluša, kaj šele, da imamo privržence širom sveta. Res neverjetna zgodba. Še posebej zato, ker se je pokazalo, kako je mreža fanzinov v osemdesetih in devetdesetih dobro delovala, bila globalna pred pojavom globalizma, in poskrbela, da so se zvočni zapisi takratnega časa ohranili do danes. Tudi takšni bolj ekstremni, kot je naš, ki sicer v slovenski hardcore sceni devetdesetih ni imel nekega pravega mesta," pojasnjuje Grilc, ki si je v socialistični Jugoslaviji upal prepevati pesem z naslovom Ne laži mi, zvezda.

od3BXBihka0