Odprta vrata muzejev in galerij

Petnajsta Poletna muzejska noč v 52 mestih - od Lendave do Pirana - ter od Jesenic do Metlike

Svetlobna gverila

Pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije bo v soboto, 17. junija potekala 15. Poletna muzejska noč, največja promocijska akcija slovenskih muzejev in galerij, pridružujejo pa se ji tudi številni drugi zavodi in ustanove, ki izvajajo programe s področja kulturne dediščine, umetnosti, kulture, zgodovine. V letošnji akciji bo sodelovalo okoli 70 institucij z več kot 350 dogodki. Muzeji, galerije in razstavišča bodo med 18. in 24. uro brezplačno odprli svoja vrata in za obiskovalce pripravili pester program prireditev - od vodstev, ustvarjalnih delavnic, projekcij, pogovorov - do otvoritev razstav, koncertov, demonstracij in degustacij.

Tradicionalna akcija slovenskih muzejev, galerij in drugih razstavišč, ki poteka tretjo soboto v juniju, se je prvič zgodila leta 2003 na pobudo ljubljanskega Mednarodnega grafičnega likovnega centra (MGLC). Povezovalni projekt, prilagojen na urbano območje, je bil že od začetka zasnovan tako, da predstavlja ustanove in njihove vsebine kot prostore sproščenega preživljanja prostega časa. Ideja se je porodila iz poznavanja podobnih dogodkov v tujini in iz želje na privlačen način predstaviti razstavišča javnosti in jih približati ljudem. Akcija je v marsičem primerljiva z muzejskimi nočmi po svetu, ima pa naša tudi nekatere posebnosti. Ni omejena le na eno mesto, ampak se odvija po vsej državi, vstop je brezplačen, brezplačni pa so tudi vsi spremljajoči programi in dogodki.

Program je namenjen obiskovalcem vseh starosti, družinam in posameznikom, tistim, ki pogosto obiskujejo muzeje, predvsem pa tistim, ki vanje poredko ali pa sploh ne zahajajo. Kljub temu, da je največ sodelujočih iz Ljubljane, se bo dogajalo po vsej Sloveniji, v več kot 50 mestih, od Lendave do Pirana ter od Jesenic do Metlike. S pestrim in raznolikim programom želijo obiskovalcem vseh generacij predstaviti institucije, ki hranijo, ohranjajo in predstavljajo kulturno dediščino, kot prostore za sproščeno, zabavno in navdihujoče preživljanje prostega časa.

Za vas smo izbrali nekaj dogodkov:

Ljubljana

(17.00): Ustvarjalni center Švicarija: Zgodbe v travi (branje leposlovja v slovenskem jeziku; bere pesnica, esejistka in prevajalka Lidija Dimkovska; v angleškem jeziku bere Asuka Ohsawa, sodelujoča umetnica na 32. grafičnem bienalu)

(18.00): MSUM Metelkova: Življenje spomenikov (otvoritev študentske dokumentarne razstave o spomenikih, povezanih z drugo svetovno vojno in postavljenih pri nas v času SFR Jugoslavije; razstava je nastala v sodelovanju z Oddelkom za umetnostno zgodovino Univerze v Ljubljani)

(18.15, 18.45): Narodna galerija (stalna zbirka): Ivan Grohar je hipster! (avtorska monodrama Sare Horžen po motivih Groharjevih del in njegovega življenja)

(19.00-21.00): Muzejska ploščad Metelkova: Skupni Forum z naslovom Dediščina v dialogu med muzeji in njihovimi sosedi, kjer bodo kustosi treh muzejev na Metelkovi (+MSUM, Narodni muzej, Slovenski etnografski muzej) v pogovoru z obiskovalci razmišljali kaj vse je danes lahko dediščina.

(19.00): Mestna galerija: Ištvan Išt Huzjan (otvoritev razstave in performans nagrajenca 51. grafičnega bienala)

(20.00): Ploščad pred Narodno galerijo: Ples krinolin (nastopajo: Evin Hadžiavljević, Pia Vatovec, Tajda Podobnik, Petra Pekolj)

(21.00): Galerija Veselov vrt, Komenskega 8: Utrip drevesa (interaktivni projekt Sabine Černič in Janeza Grošlja, temelječ na svetlobni opremi drevesa)

(21.00): Slovenska kinoteka: Ruski zaklad (filmska mojstrovina Aleksandra Sokurova, ki nas v enem samem neprekinjenem kadru popelje na popotovanje po slovitem muzeju Ermitaž)

(21.00): Slovenski etnografski muzej: Fake Orchestra (koncert)

(22.00): Mestni muzej: Večerni sprehod z rimskimi duhovi (večerno vodstvo po stopinjah prebivalcev nekdanje Emone, s pridihom mistike in skrivnostnosti; pohod z baklami se začne v Mestnem muzeju, nadaljuje pa po sledeh ljubljanskih antičnih spomenikov)

(21.30): Trg francoske revolucije: Francesco Della Toffola & Francesco Iberto Capalozza: Defragmentacija spomina (zvočno-vizualni performans), (21.30): Gverilski projektorji, (22.00): Vodstvo s kolesi po lokacijah Svetlobne gverile z dr. Savčenkom (začetek: Galerija Vžigalica)

(23.00): Slovenski etnografski muzej: Hanna Preuss: Spevi neobstoja (sonorična instalacija ob razstavi Afganistan-slovenski pogledi)

Maribor

(18.00): Umetnostna galerija: Pogovor z umetnico Natašo Prosenc Stearns ob razstavi Kariatide in meduze, (19.00): Kako nastane razstava? / VIS-À-VIS (predstavitev postopka zasnove, priprave in postavitve razstave s kustosinjo UGM Andrejo Borin in gosti: umetnostnim zgodovinarjem in prevoznikom umetniških del Blažem Rotarjem, oblikovalko postavitve Simono Šuc, prevajalko in lektorico Ksenijo Vidic ter tehničnim mojstrom Borisom Rajhom), (22.00): Art pop kviz (z nagradami!) in mehurčki (kustos Jure Kirbiš vas bo skozi art pop kviz popeljal na pot (s)poznavanja umetnosti. Zmagovalna ekipa prejme privlačno nagrado)

Celje

(20.30, 22.30): Galerija sodobne umetnosti: Teater v galeriji: Kolektiv Abomo (plesno gledališka intervencija v aktualni razstavni projekt Ive Tratnik. Je združevanje dveh umetniških prostorov, občutljiv poseg ene umetniške zvrsti v drugo ali zmenek več avtorjev: plesalke Mojce Majcen, koreografinj Lucije Boruta, Polone Boruta in Mateje Rožič in oblikovalca vizualnih komunikacij Marka Golubovića)

Kostanjevica na Krki

(20.00): Lapidarij Galerije Božidar Jakac: Zrak, ki ga dihaš ti (otvoritev razstave Jožice Medle, ki je, na osnovi večletnega študija in sistematičnega raziskovanja zgodovine in manifestacije kontrapunkta v različnih umetnostnih smereh, skozi analizo njegovega analognega razvoja v glasbi, plesu in likovnosti, pripravila izjemen grafični cikel na temo ekologije)

(21.30): Dvorišče Galerije Božidar Jakac: Pesem o morju (Metod Banko/glas, Teo Collori/kitara)

Še več dogodkov na tej povezavi