Stripovska klasika Rdeči alarm v živi izvedbi špikerjev in špikeric Radia Študent

V ljubljanskem klubu Pritličje bodo 19. junija ob 20.00 ob zvočnih podlagah, glasovih špikeric in špikerjev Radia Študent in spremljavi slik iz stripa, predstavili stripovsko klasiko Rdeči alarm avtorja Tomaža Lavriča, ki je za svoje delo letos prejel nagrado Prešernovega sklada.

Rdeči alarm je med domačimi poznavalci stripa najbolj cenjeni album Tomaža Lavriča, tako rekoč kultno čtivo. V prvi vrsti je to Lavričev hommage ljubljanski punkovski sceni zgodnjih osemdesetih let prejšnjega stoletja, a tudi zelo življenjska zgodba o odraščanju, uporništvu in nostalgiji.

"Ljubljanska scena na prehodu iz sedemdesetih v osemdeseta leta. Šminkerji v korenčkastih kavbojkah in belih nogavicah, ostareli hipiji, izgubljeni v času in prostoru, in novorojeni punkerji, ki se še niso čisto privadili na nov slog življenja. Na tej sceni se znajde Jure Krt, ki je še pred kratkim hotel biti hipi, po poslušanju Clashov pa se ostriže in postane punker. Sicer pa se v stripu prepletata dve zgodbi v različnih časovnih obdobjih. Izhodišče pripovedi je srečanje petintridesetletnega Krta s sošolcem Majkom, s katerim obujata spomine na dijaške punkerske dni."

Glasove bodo posojali: David Čeh, Lovrenc Rogelj, Dino Tito Bajramovic, Nejc Bahor, Špela Setničar, Matija Drobne, Benjamin Jeram, režija, priredba in organizacija: Peter Kuntarič & Pia Nikolič, zvok: Luka Cvetko

Več o Tomažu Lavriču si lahko preberete na povezavi

Več o Rdečem alarmu si lahko preberete na tej povezavi