Ženske so močnejše od moških

Znanstveniki so dokazali, da je predpostavka o dolgem življenju prisotna že takoj, ko se deklica rodi

© Adam Jones / WikiCommons

Ko gre za preživetje, so ženske močnejše od moških, kažejo znanstvene raziskave. Mednarodni strokovnjak za staranje Steven Austand, vodja oddelka za biologijo na univerzi Alabama, že dve desetletji raziskuje eno od dobro znanih in ne dovolj raziskanih dejstev – da ženske živijo dalj kot moški. Njegovi podatki kažejo, da povsod po svetu ženske preživijo moške za pet ali šest let. Austand, pravi, da so bolj »žilave«, poroča Guardian.

Danes je na svetu 43 ljudi, ki so starejši od 110 let, od tega je 42 žensk. Trenutno najstarejša Zemljanka 117-letna Violet Brown, ki živi na Jamajki, najraje je ribe in ovčetino, delala je na plantaži. V njenem načinu življenja je zelo malo namigov, kako ji je uspelo doživeti tako visoko starost. Gotovo pa je, da je k temu pripomoglo to, da je ženska. Zelo malo je raziskav, s katerimi bi pojasnili biologijo, ki je za tem. Auatand je član majhne skupine raziskovalcev, ki verjamejo, da se pri ženskah skriva ključ do podaljšanja življenja.

Znanstveniki vedo, da je predpostavka o dolgem življenju prisotna že takoj, ko se deklica rodi. Joy Lawn, direktorica centra za zdravje mater, mladostnikov, otrok in zdravo reprodukcijo na londonski šoli za higieno in tropsko medicino, pojasnjuje, da na svetu vsako leto še tisti dan, ko se rodijo, umre en milijon dojenčkov. Če imajo na voljo popolnoma enako raven zdravstvene oskrbe, je za dečke statistično za 10 odstotkov večje tveganje, da bodo umrli. Kaj je tisto, zaradi česar so dojenčice bolj odporne, ostaja skrivnost.

Kaj je tisto, zaradi česar so dojenčice bolj odporne, ostaja skrivnost.

Raziskava, ki so jo leta 2014 objavili znanstveniki na univerzi Adelaide, kaže, da se materina placenta vede različno glede na spol otroka, ko govorimo o zagotavljanju pogojev za nadaljevanje nosečnosti in povečanje imunosti na infekcije. Iz neznanih razlogov utegnejo deklice dobiti večjo dozo pomoči za preživetje, ko so še v materinem trebuhu, kot dečki. Kaže tudi, da so ženske tudi kasneje odpornejše na bolezni. Bolezni srca in ožilja dobijo veliko pozneje kot moški, moški imajo prav tako precej prej težave z visokim krvnim tlakom. Razlike med spoloma so pri napredovanju bolezni, pravi Kathryn Sandberg, direktorica centra za študije razlik med spoloma glede zdravja, staranja in bolezni na univerzi Georgetown.

Tudi pri vsakdanjih kašljih in prehladih so ženske v prednosti pred moškimi. Imajo močnejši imunski sistem, res hude infekcije bolje preživijo kot moški, njihov imunski sistem se odzove hitreje. Ena od razlag za to so hormoni. Višja raven estrogena in progesterona bi lahko na nek način ščitila ženske, zagotavljala, da je njihov imunski sistem močnejši in prožnejši. To bi lahko pomagalo zagotoviti zdravo nosečnost. Imunski sistem je pri ženskah aktivnejši v drugi polovici menstrualnega cikla, ko so sposobne zanositi.

Slabost odpornejšega imunskega sistema pa je, da so ženske bolj dojemljive do avtoimunih bolezni, kot sta revmatoidni artritis in multipla skleroza. Telo se tako učinkovito bori proti vnetju, da napada svoje lastne celice. To je tudi lahko razlog, da ženske poročajo o več bolečinah in boleznih kot moški. To je ena od kazni za to, da bolje preživijo, pravi Steven Austand. Drugi dejavnik je, da ženske preživijo dogodke, ki bi ubili moške, zato živi več žensk slabega zdravja kot moških, ker ti pač prej umrejo. Po drugi strani ne gre zanemariti obnašanja. Ženske pogosteje poiščejo zdravstveno pomoč kot moški, moški se manj zdravo prehranjujejo kot ženske, opravljajo bolj nevarna dela.

Ženske preživijo dogodke, ki bi ubili moške, zato živi več žensk slabega zdravja kot moških, ker ti pač prej umrejo.

Ko iščejo razloge v evoluciji, se znanstveniki na splošno strinjajo, da je bilo v lovsko-nabiralniških družbah manj neenakosti kot v današnji družbi, zlasti to velja za enakost spolov, pravi Melvin Konner, profesor antropologije na univerzi Emory v Atlanti. Še danes v mestih v Indiji gradbena dela opravljajo tudi ženske, v Keniji popravljajo delo varnostnic, na podeželju opravljajo težka fizična dela, pogosto z otrokom na hrbtu. Naše prednice so najbrž počele enako. V razvojnem smislu so to bile okoliščine, v katerih so se razvila naša telesa.

Še pet razlik med moškimi in ženskami, v svojem članku na koncu našteje novinarka Guardiana Angela Saini. Moški in ženske imajo različne simptome za enake bolezni. Ženske nekaj tednov pred srčnim napadom pogosteje muči nespečnost in utrujenost, moški pa imajo bolečine v prsnem košu. Ženske v Indiji, na Japonskem in Kitajskem imajo manj težav v menopavzi kot v zahodnih državah. Ženske si nič manj kot moški ne želijo spolnih odnosov s tujci, a pod pogojem, da se to zgodi v varnem okolju. Študija, ki jo je leta 2010 objavila profesorica Melissa Hines z univerze Cambridge, se deklice na podlagi genetske predispozicije raje igrajo s punčkami, fantki pa s tehničnimi igračami, kot so vlaki. Analiza vzorcev sline, ki so jih znanstveniki odvzeli trgovcem na londonski borzi, so pokazali, da so imeli nadpovprečno visoko raven testosterona, ki ga povezujejo z večjim optimizmom. Znanstveniki na podlagi tega sklepajo, da so trgovci bolj optimistični in so zato pripravljeni sprejeti večje finančno tveganje.