Ohcet zastava

Ljudmila Novak bi mladoporočencem podarila zastavo

Z zastavami obkrožena Ljudmila Novak na mitingu slovenske desnice

© Borut Krajnc

Kaj pari v Sloveniji najbolj potrebujejo ob sklenitvi zakonske zveze? Solidno plačano in stabilno zaposlitev? Poceni stanovanje? Brezplačno zdravstveno oskrbo? Po mnenju predsednice Nove Slovenije Ljudmile Novak potrebujejo slovensko zastavo.

In zakaj zastavo? Ker je po mnenju Novakove med mladimi slovenskimi državljani premalo domovinske zavesti. »Novi zakon, novi dom in nova zastava za večjo pripadnost domovini,« je zapisala v pobudi vladi.

Novakova je sicer že od leta 2003 pooblaščenka za sklepanje zakonske zveze. Čeprav soglaša, da bi mladoporočencem bolj koristilo, če bi jim država olajšala dostop do lastnega bivališča, vztraja pri zastavi: »Stroški za podarjeno zastavo so v primerjavi s stanovanjem za državo zanemarljivi, saj ena zastava stane okrog 10 evrov, lahko tudi manj. Glede na

to, da je domovinska zavest, še posebej pri mladih, zelo majhna, jo moramo na različne načine spodbujati. Ker je zastava eden najvidnejših simbolov države, bi morali biti vsi ponosni nanjo in jo ob praznikih tudi izobešati na vidno mesto. Nerazumljivo mi je, kako lahko ta predlog sploh vzbudi pomisleke, da ne rečem posmeha pri nekaterih ljudeh. Ali nam naša država in naši simboli tako malo pomenijo?« je bila kritična do vprašanja o smiselnosti takšnega darila.

Ker poslanci NSi pred dvema letoma niso podprli zakona o pravici do sklenitve zakonske zveze istospolnih parov, nas je zanimalo, ali bi zastavo podarila vsem mladoporočencem, torej tudi istospolno usmerjenim. »Seveda, tudi takšni pari naj dobijo zastavo,« je odgovorila. Za stranko NSi so istospolni pari še vedno »takšni«, se pravi pari, ki jim sicer pripadajo iste pravice kot ostalim, a morajo biti urejene na poseben način, tj. na način, »lasten homoseksualnim skupnostim«.

Z zastavo ni nič narobe. A zavedati se je treba, da domoljubje niso le simboli, kot je zastava. Domoljubje je tudi, da ne obstruiraš simbolnega čaščenja države ob njenih praznikih, kar počne slovenska politična desnica, ko bojkotira uradne proslave in prireja alternativne dogodke. Ali kot je marca v Mladini opozoril Aleš Črnič, profesor na oddelku za kulturologijo Fakultete za družbene vede: »Sistematično zavračanje formalnih državnih obredov, ki z rednim evociranjem temeljnih vrednot simbolno vzdržujejo, povezujejo in obnavljajo našo skupnost, tj. domovino, bi le težko razumeli kot delovanje v njen prid – kar bi domoljubje po definiciji moralo biti.« Po enaki logiki je z definicijo domoljubja skregano tudi, da pare deliš na »normalne« in ostale, na naše in njihove, kar počne NSi.

Sicer pa – Ljudmila Novak ni povedala nič o tem, ali so do zastave upravičeni tudi pari, ki živijo v zunajzakonskih skupnostih.