Roza za predsednika

Predsednik republike Borut Pahor dobiva vedno več konkurentov, med zadnjimi je svojo kandidaturo naznanil tudi kulturnik Andrej Rozman Roza

Andrej Rozman Roza

© Uroš Abram

Med tistimi, ki so najavili vstop v tekmo za predsednika republike na letošnjih volitvah, se nabirajo bolj ali manj znani obrazi iz sveta estrade. Tako so nekdanjemu imitatorju in aktualnemu kamniškemu županu Marjanu Šarcu ter komiku Papsterju (Žigi Papežu) kandidaturo v zadnjih dneh napovedali še estradnik Damjan Murko, pevec Dominik Kozarič in kulturnik Andrej Rozman - Roza. Aktualni predsednik Borut Pahor, ki je te dni naznanil, da bo kandidiral kot neodvisni kandidat (in ne kot kandidat svoje stranke SD), ima tako med izzivalci že zelo pisano in raznoliko druščino, v kateri pa zaenkrat manjka politikov.

Svojo kandidaturo naj bi kmalu sicer tudi uradno najavila predsednica NSi Ljudmila Novak. Predsednik zunajparlamentarne stranke SNS Zmago Jelinčič pa je svojo kandidaturo že umaknil. Eden od kompetentnejših nasprotnikov Boruta Pahorja bo nedvomno Dr. Milan Jazbec, ki je v intervjuju za Mladino dejal, da se mu ni treba dokazovati s kidanjem hleva, ker izhaja iz družine, kjer so to počeli avtentično.

Pesnik, dramatik, režiser in igralec Andrej Rozman - Roza bo svojo namero, da vstopi v predsedniško tekmo, uradno napovedal v sredo na tiskovni konferenci. Kot je zapisal v vabilu, mu ne preostane drugega, saj "v nasprotnem primeru nihče od kandidatov ne bo zastopal interesov, ki niso zgolj moji".

O tem, ali je Borut Pahor kot predsednik republike res nepremagljiv je nedavno v Mladini pisal Jure Trampuš.