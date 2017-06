Vprašanja o nadzoru in zasebnosti

Ljubljano bo obiskal ameriški umetnik in neodvisni raziskovalec Adam Harvey

Od 21. junija do 21. julija bo v Projektnem prostoru Aksioma v Ljubljani na ogled razstava z naslovom The Privacy Gift Shop/Trgovina z darili zasebnosti, umetnika in raziskovalca Adama Harveyja, ki v svojih delih izpostavlja vprašanja o nadzoru in zasebnosti v današnji dobi zbiranja podatkov. Dan pred odprtjem razstave, 20. junija ob 19.00 bo imel Adam Harvey v Mestni galeriji Ljubljana predavanje z naslovom Computer Vision, Surveillance, and Camouflage, na katerem bo ponudil pregled o tem, kako smo videni z računalniškim vidom, kaj pomeni biti analiziran, hkrati pa bo predstavil tudi kreativne protiukrepe za moduliranje vidnosti v strojno berljivem svetu.

Trgovina z darili zasebnosti je trg za tehnologije, ki se upirajo nadzoru, za dodatke, ki omogočajo zasebnost, in za nove zamisli glede zasebnosti. Leta 2013 jo je ustanovil Adam Harvey, ameriški umetnik, ki deluje v Berlinu, in od takrat se kot "konceptna trgovina" predstavlja po različnih instituciah kot so Novi muzej v New Yorku in druge lokacije v Hong Kongu, Tel Avivu, na Dunaju in v Londonu, o njej pa se razpravlja v revijah in časopisih, kot so Wired, Motherboard in Observer. Leta 2015 se je Trgovina z darili zasebnosti pridružila NEW INC, inkubatorju umetnosti in tehnologije, ki ga vodi newyorški Novi muzej. Trenutno se nahaja v Berlinu.

Projekt želi "normalizirati sicer kontroverzne ideje o nadzoru in spodbuditi kritičen spekulativen diskurz o vprašanjih, ki se tičejo podatkov, nadzora in zasebnosti." Med njegovimi proizvodi so OFF Pocket Phone Case, ovitek za telefon, ki blokira brezžične signale in ščiti vaš telefon pred krajo podatkov; IXNY Tee, preoblikovana ikonična majica z napisom "Rad imam New York" z napisom v pisavi, ki NSA-ju otežuje dešifriranje; Metal Dollar Bill, kovinski dodatek za denarnico, ki ščiti dokumente s čipi za radiofrekvenčno identifikacijo pred potencialnimi tatovi identitet; in kolekcija Nevidna oblačila (Stealth Wear), oblačila, ki jih je zasnoval v sodelovanju z modno oblikovalko Johanno Bloomfield in ki so jih navdihnile burke in hidžabi, ki delujejo kot zaščita pred termovizijo, ki jo uporabljajo vojaška brezpilotna letala za napade na ljudi.

Pred nedavnim je Trgovina z darili zasebnosti začela Misliti zasebnost (Think Privacy, 2015), enoletno umetniško kampanjo, katere cilj je ozaveščanje o vprašanjih in problemih, ki jih prinaša doba zbiranja podatkov. Kampanja zbira izjave, ki so deloma izobraževalne deloma provokativne narave; natisnjene na barvna ozadja nas spominjajo na motivacijske plakate, pojavljajo pa se v različnih formatih, od stenskih plakatov in podstavkov za kozarce do magnetkov za hladilnike in podobnega.

Ustvarjalni odpor do nadzora je bil tema raziskovanj Adama Harveyja že dolgo pred Snowdnovimi razkritji. Leta 2010 je začel raziskovalni projekt CV Zaslepitev (CV Dazzle, ki je vključen tudi v ljubljanski projekt) o ustvarjanju nekakšne kamuflaže, ki bi človeka ščitila pred računalniškim gledanjem s pomočjo frizur in ličil, ki naredijo obraz neprepoznaven za večino nadzornih algoritmov. Z ustvarjanjem in trženjem razmeroma poceni izdelkov, ki sledijo istemu pristopu, stori Trgovina z darili zasebnosti korak naprej in uresničuje umetnikovo stremljenje “približati zasebnost in ideje, ki nasprotujejo nadzoru, širšemu občinstvu in ga zaplesti v razprave o tem, kakšno vlogo lahko odigrajo umetnost, oblikovanje in ustvarjalnost pri zaščiti zasebnosti”.

V Ljubljani bo projekt na ogled v hibridnem spoju galerije in začasne trgovine, pospremilo pa ga bo tudi odprtje več konceptnih trgovin v različnih javnih institucijah (Mestna galerija Ljubljana, MSUM), v katerih bo od poletja naprej možno kupiti različne "spominke," izdelane posebej za otvoritev razstave Privacy Gift Shop v Sloveniji.

Adam Harvey je umetnik in neodvisni raziskovalec iz Berlina. Med njegova dosedanja dela sodi razvoj kamuflaže, ki ščiti pred prepoznavanjem obrazov (CV Dazzle) in toplotnim slikanjem (Stealth Wear). Poučuje na Univerzi v New Yorku; udeležil se je delavnice Belligerent Eyes Fundacije Prada in delavnice Uncertain Images na Univerzi v Kopenhagnu, prispeval pa je tudi k projektu o prevarah Tabule Rase. Njegova multidisciplinarna dela in sodelovanja so bila podrobno predstavljena v različnih objavah v medijih, kot so Air Force Times, New York Times in BBC, omenjen pa je bil tudi v tvitu Pentagona.