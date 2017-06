Sporni protiteroristični zakon

Japonska je sprejela sporni protiteroristični zakon, med 277 kaznivimi dejanji so tudi dejanja, ki nimajo s terorizmom nikakršne povezave

Japonska je pred dnevi sprejela zakon za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Kritiki, med njimi je tudi izvedenec OZN, opozarjajo, da prinaša omejevanje svobode govora, bojijo se, da skuša predsednik vlade Šinzo Abe z njim Japonsko postopno spremeniti v policijsko državo. Prot sprejetju spornega zakona je na ulicah demonstriralo več tisoč ljudi, poroča Guardian.

Vlada vztraja, da je zakon bilo potrebno sprejeti zato, ker Japonska z njim ratificira konvencijo OZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, poleg tega omogoča pred svetovnim pokalom v ragbiju, ki bo leta 2019, in olimpijskimi igrami, ki bodo v Tokiu leta 2020, izboljšati ukrepe za boj proti terorizmu. Nov zakon opredeljuje 277 resnih kaznivih dejanj, med katerimi so tudi takšna, ki nimajo nobene povezave s terorizmom in organiziranim kriminalom, kot je presnemavanje glasbe ali načrtovanje kršenja zakona o biotski raznovrstnosti in zaščiti semen. Policija in varnostne službe z njim dobivajo več pristojnosti in možnosti za spremljanje ljudi. Že na podlagi suma je po novem dovoljeno nadzirati in kazensko preganjati sumljive skupine.

Joseph Cannataci, posebni poročevalec OZN za pravico do zasebnosti, pravi, da je japonska vlada uporabila psihologijo strahu za to, da je omogočila sprejem »pomanjkljive zakonodaje«. Japonska mora po njegovih besedah izboljšati varovalke za zagotavljanje zasebnosti.

Po poročanju Financial Timesa nov zakon uvaja novo kaznivo dejanje zarota z namenom storiti resno kaznivo dejanje, ki policiji omogoča aretacijo potencialnih teroristov, preden ti napadejo, kar je podobno britanskemu kaznivemu dejanju »priprava za teroristični napad«.

Po podatkih Reutersa, je japonska vlada poskušala uveljaviti podoben zakon tri krat od leta 2000, ko je bila sprejeta konvencija OZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Tokat je koalicijski vladi Šinza Abeja tak zakon uspelo sprejeti.

The Japan News sprejem novega zakona ocenjuje kot velik napredek v prizadevanjih za preprečitev terorističnih napadov na Japonskem, a nov zakon bo moral premagati visoke ovire. Prejšnja zakonodaja ni vsebovala določb, ki bi policiji omogočale ukrepati proti organizacijam, ki načrtujejo izvedbo terorističnega napada, čeprav skupina napad že načrtuje in pripravlja. Zdaj je to mogoče.

Colin P.A. Jones, profesor prava na univerzi Kjoto, v The Japan Times komentira, da so teorije zarote na Japonskem zdaj postale relnost. O pojasnilih, da je Japonska med kazniva dejanja samo uvrstila tista, ki jih že dolgo vsebuje anglo-ameriška zakonodaja, profesor pravi, da niso problem posamezna dejanja, ampak način kazenskega pregona. Kazenski postopek je zelo političen in vsaka država ima svoje izkušnje z uporabo kazenskega pregona v politične namene. Japonska različica bo nedvomno uporabljena za zagotovitev javnega reda, a upati je, da cena za pravice ljudi ne bo previsoka, zaključuje Colin P.A. Jones.